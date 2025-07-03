Правительство Бурятии покинул главный «цифровик»

Заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по цифровому развитию Валерий Андронов после 30 лет государственной службы ушел в отставку. На протяжении последних 20 лет он отвечал за внедрение современных цифровых технологий в процессы государственного и муниципального управления, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном формате, социально-экономическую сферу, безопасность жизнедеятельности граждан республики.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, под руководством Валерия Андронова в Бурятии успешно проходила цифровая трансформация, а также реализовались региональные проекты национальной программы «Цифровая экономика»: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики».«Благодаря его качественной работе республика идет в ногу со временем и темпами развития современного общества. Особо стоит отметить, что под руководством Валерия Андронова была создана нормативная правовая база в сфере использования цифровых технологий в Бурятии, направленной на регулирование процессов информатизации, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном формате, обеспечение информационной безопасности, создание и эксплуатацию информационных систем и ресурсов», - отметили в пресс-службе правительства.Под руководством Валерия Андронова в 2019-2024 годах была создана 21 республиканская государственная информационная система, автоматизирующая процесс работы органов управления и их взаимодействие с гражданами республики, а именно: «Охота РБ», «Электронное образование «Электронный паспорт муниципального образования», «Социальный регистр населения», «Работающая Бурятия», «АИС МФЦ» и другие.Также при его непосредственном участии были внедрены «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и РГИС «Единая региональная платформа АПК «Безопасный город»». В 2024 году правоохранительным органам был передан в пользование новый функционал АПК «Безопасный город» с видеонаблюдением, обучающимся искусственным интеллектом и передовой видеоаналитикой по распознаванию лиц.«Результатом использования данного инновационного комплекса в 2024 году стало задержание 554 человек из 910 поставленных на сторожевой контроль, что позволило предотвратить рост количества преступлений в республике», - сообщили в правительстве.Кроме того, власти отметили ключевую роль Валерия Андронова во внедрении в Бурятии единого телефонного номера обращения граждан «122», что позволило всем жителям республики в режиме 24/7 получать информацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а в 2022-2024 гг. - информацию по мобилизации и мерам поддержки участников СВО и их семей. В 2023 году он организовал цельное и комплексное функционирование единого телефонного номера «117», по которому граждане республике могли узнать все о военной службе по контракту.«За значительный вклад в цифровизацию процессов государственного и муниципального управления, социально-экономической сферы, обеспечение предоставления доступности государственных и муниципальных услуг и безопасности жизнедеятельности жителей республики Валерий Андронов награжден знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет», - подчеркнули в пресс-службе правительства.