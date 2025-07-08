В Бурятии для ветеранов СВО провели День наставника. Ветераны СВО – участники программы «Патриоты Бурятии», аналога президентского проекта «Время героя», выберут себе наставника из числа руководителей органов государственной и муниципальной власти, предприятий и организаций.

Для этого в Бурятском госуниверситете провели День наставника, в котором приняли участие зампреды правительства РБ, министры, главы районов, руководящий состав и депутаты Народного Хурала, представители предприятий и организаций республики.

Наставником для участников программы «Патриоты Бурятии» также выступит глава республики Алексей Цыденов.

- Программа «Патриоты Бурятии - это возможность ребятам, которые уже проявили себя на поле боя проявили себя как защитники Родины, получить дополнительное образование. И более эффективно реализоваться уже в мирной жизни. Стажировка является неотъемлемой частью программы, потому что чем бы ты ни занимался, ты должен быть компетентным, кем бы ты не работал, ты свое дело должен знать. И государственная служба то же самое, по самым разным направлениям, она должна быть изучена, чтобы у наших ребят добавилась профессиональная компетентность. Они пройдут соответствующую стажировку для того, чтобы уже дальше строить свою работу, строить свою жизнь и приносить пользу людям, нашей республике, нашей стране, - отметил Алексей Цыденов.

В рамках участия в Дне наставника ветераны СВО задали вопросы претендентам на наставничество, а также провели личное собеседование с представителями органов власти, предприятий и организаций.

Ветеран спецоперации Александр Ян отметил, что всего за несколько часов участникам программы удалось обменяться опытом с будущими наставниками и выразил уверенность, что при прохождении реальной стажировки эти знания будут приумножены многократно.

- Мы все здесь получили бесценный опыт, возможность пообщаться с представителями разных уровней власти, ведущих предприятий нашей республики. Одним из популярных вопросов был у моих товарищей, да и у меня самого – как они достигли своих определенных высот, какими качествами должен обладать госслужащий, руководитель подразделения. Послушали советы, подискутировали на определенные темы. Теперь нам только остается определиться, куда мы пойдем за практическими знаниями и навыками, скорее всего эта работа и станет в дальнейшем местом нашего профессионального роста, - рассказал Александр Ян.

Напомним, старт программы был дан на первом заседании общественного совета в феврале 2025 года. Конкурсный отбор проходил на протяжении четырех месяцев и включал в себя заполнение анкеты, написание эссе, в которых отражались основные биографические данные, выявлялась мотивация участия в программе, направление деятельности, которой хотели бы заниматься ветераны и участники СВО.

Участники программы начали обучение по программе профессиональной переподготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» на протяжении года.

Архитектура программы состоит из четырёх образовательных модулей и трёх стажировок в органах региональной и муниципальной власти, на промышленных предприятиях, в организациях и учреждениях.

В ближайшие дни по итогам Дня наставника участники программы определятся с местом прохождения стажировки и наставником из числа руководителей органов государственного управления, промышленных предприятий и других организаций.

Фото: правительство Бурятии