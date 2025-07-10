Монголия подружилась со всеми государствами мира

Монголия, проводящая независимую, сбалансированную, активную, открытую и многовекторную внешнюю политику, с 2010 года поставила перед собой цель установить дипломатические отношения со всеми государствами-членами Организации Объединённых Наций.

В соответствии с Конституцией и действующим законами, проект постановления Великого Государственного Хурала «Об установлении дипломатических отношений с Королевством Эсватини, Республикой Барбадос, Республикой Тринидад и Тобаго и Республикой Ботсвана» был на днях одобрен на недавнем пленарном заседании парламента Монголии. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Таким образом, Монголия успешно достигла своей цели по установлению дипломатических отношений со всеми государствами-членами ООН и является одной из немногих стран, достигших такого уровня международного взаимодействия.

Монголия стала полноправным членом Организации Объединённых Наций в 1961 году. К 1966 году страна установила дипломатические отношения с 33 государствами, к 1976 году - с 79, к 1996 году - со 130, а к 2016 году - со 188 странами.

Монгольское руководство полагает, что выгоды для страны приумножаются дружескими государствами, в результате чего можно тратить небольшие средства на оборону и больше - на развитие социальных статей бюджета.

Фото: loon.site