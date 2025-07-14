В Улан-Удэ коренным образом модернизируют малую котельную в микрорайоне Горький

В настоящее время столица Бурятии готовится к новому отопительному сезону. В текущий межсезонный период, к сожалению, уже отмечено 131 технологическое нарушение. Из них 113 нарушений зарегистрировано в сфере электроснабжения. С начала межотопительного периода поступило более 4000 обращений, что почти на три процента больше, чем год назад.

В том числе, 3640 обращений касались электроснабжения. Отметим, что при отключении электроэнергии можно получить разъяснения по тел. 220 (звонить с сотовых телефонов).

- В Улан-Удэ также прошли гидравлические испытания трубопроводов, которые выявили 175 слабых мест. Их них 174 устранены. На жилых домах проводится опрессовка и промывка сетей. Эти операции на большинстве домов завершили, а теперь акцент делается на размещение отчетов в федеральной системе ГИС ЖКХ, - отметили на брифинге в администрации Улан-Удэ.

В этом теплом сезоне «Россети» планируют провести работы на 59 млн. рублей. В основном, речь идет о ремонте 80 объектов (на 63 объектах работа завершена). Все идет по графику.

- МУП «Водоканал» намечал работы на 600 метрах сетей водоснабжения, но реально идет значительное перевыполнение. Сделали 910 метров! Ремонтируют также сети водоотведения, - добавили в мэрии города.

Что касается капремонта тепловых сетей, то там будет отремонтирован 21 участок. 16 из них - сейчас в процессе ремонта, но на пяти участках ремонт уже закончен, идет восстановление элементов благоустройства.

Также в администрации города отметили, что организован ремонт ряда котельных. В числе самых заметных мероприятий - это закрытие котельной на ул. Лысогорской. Потребителей переведут на централизованное обслуживание от третьей теплотрассы.

В целом, как сообщил новый председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров, есть намерение закрыть многие малые котельные, но все зависит от федерального финансирования. Качество же отопления в том микрорайоне повысится.

Котельная на ул. Красной звезды в Улан-Удэ будет фактически новая, что порадует потребителей мкрн. Горький и Комушка. Оборудование котельной прибудет из другого региона и его подключат к действующий сети теплоснабжения. Это будет более автоматизированная котельная.

- По ул. Калашникова, дом 16, из-за внезапного увеличения объема работ по капремонту произошел сдвиг их завершения по времени. Горячую воду энергетики обещают дать через несколько дней, буквально к концу недели, - добавили в мэрии.

Подготовка к отопительному сезону находится под постоянным контролем мэрии Улан-Удэ.

Фото: Номер один