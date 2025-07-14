Политика и власть 14.07.2025 в 15:57
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать грунтовые дороги
С начала лета приведено в порядок более 130 участков
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать грунтовые дороги. С начала лета приведено в порядок более 130 участков в разных частях города.
- Продолжаем восстанавливать грунтовые дороги в Улан-Удэ. Работы идут ежедневно. С начала лета мы привели в порядок более 130 участков в разных районах города. Сегодня проводим отсыпку и грейдирование на улице Загустайской, в микрорайоне «Забайкальский», в ДНТ «Октябрьское» и «Сосновое», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Заявки на грейдирование и отсыпку принимают районные администрации:
- Октябрьский район: 41-55-33;
- Советский район: 22-75-88, 22-66-62;
- Железнодорожный район: 44-85-61.
Фото: администрация Улан-Удэ