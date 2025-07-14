В Улан-Удэ продолжают восстанавливать грунтовые дороги. С начала лета приведено в порядок более 130 участков в разных частях города.

- Продолжаем восстанавливать грунтовые дороги в Улан-Удэ. Работы идут ежедневно. С начала лета мы привели в порядок более 130 участков в разных районах города. Сегодня проводим отсыпку и грейдирование на улице Загустайской, в микрорайоне «Забайкальский», в ДНТ «Октябрьское» и «Сосновое», - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





Заявки на грейдирование и отсыпку принимают районные администрации:

- Октябрьский район: 41-55-33;

- Советский район: 22-75-88, 22-66-62;

- Железнодорожный район: 44-85-61.

Фото: администрация Улан-Удэ