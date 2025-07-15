Заместителя прокурора Удмуртии перевели в Бурятию

Приказом Генерального прокурора России на должность заместителя прокурора Бурятии назначен Дмитрий Токарев.Как сообщили в республиканской прокуратуре, Дмитрий Токарев в 1997 году окончил Юридический институт Министерства внутренних дел России. В органах прокуратуры проходит службу с 1998 года.Занимал должности следователя, старшего следователя, заместителя Воткинского межрайонного прокурора, прокурора Сарапульского района, прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Удмуртской Республики.С 2019 года работал заместителем прокурора Удмуртской Республики.