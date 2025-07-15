Политика и власть 15.07.2025 в 09:17

Заместителя прокурора Удмуртии перевели в Бурятию

Здесь он занял аналогичную должность
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Текст: Андрей Константинов
Заместителя прокурора Удмуртии перевели в Бурятию
Фото: прокуратура Бурятии
Приказом Генерального прокурора России на должность заместителя прокурора Бурятии назначен Дмитрий Токарев.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, Дмитрий Токарев в 1997 году окончил Юридический институт Министерства внутренних дел России. В органах прокуратуры проходит службу с 1998 года. 

Занимал должности следователя, старшего следователя, заместителя Воткинского межрайонного прокурора, прокурора Сарапульского района, прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Удмуртской Республики. 

С 2019 года работал заместителем прокурора Удмуртской Республики.
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