Политика и власть 15.07.2025 в 10:37

Москва простила долги Бурятии

Однако о какой сумме идет речь, пока не известно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Москва простила долги Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Правительство России приняло решение о списании 25-ти регионам задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей. В этот список вошла и Бурятия. 

«Размер списания будет соответствовать объему средств, направленных этими регионами на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Кроме того, регионам, входящим в ДФО и Арктическую зону, спишут задолженность в размере средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках мастер-планов городов, а субъектам с невысокой бюджетной обеспеченностью — направленных на реализацию нацпроектов.

Однако какую именно сумму в итоге спишут Бурятии, в пресс-службе правительства РБ не уточнили.

Теги
долги

Все новости

Гонщики «Шёлкового пути» направляются в Монголию
15.07.2025 в 11:46
В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум
15.07.2025 в 11:30
Семья из Бурятии перевела на «безопасные счета» более миллиона рублей
15.07.2025 в 11:25
В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки
15.07.2025 в 10:52
Маленький ворон попросил помощи у жителей Улан-Удэ
15.07.2025 в 10:40
Москва простила долги Бурятии
15.07.2025 в 10:37
В Бурятии продолжают тушить три лесных пожара
15.07.2025 в 10:19
В Иркутске построят новый аэропорт
15.07.2025 в 10:11
Чартер из Улан-Удэ на Хайнань запустят в конце ноября
15.07.2025 в 10:05
В Бурятии не могут найти пропавших рыбаков
15.07.2025 в 09:53
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
Заместителя прокурора Удмуртии перевели в Бурятию
Здесь он занял аналогичную должность
15.07.2025 в 09:17
В Улан-Удэ продолжают восстанавливать грунтовые дороги
С начала лета приведено в порядок более 130 участков
14.07.2025 в 15:57
В Улан-Удэ коренным образом модернизируют малую котельную в микрорайоне Горький
Это значительно повысит надежность предоставления коммунальных услуг
14.07.2025 в 11:43
Нелегалов отправят на родину: в России заработает Мигрант ID, предложенный партией «Новые люди»
Как это изменит ситуацию в Бурятии
11.07.2025 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru