Москва простила долги Бурятии

Правительство России приняло решение о списании 25-ти регионам задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 42,7 млрд рублей. В этот список вошла и Бурятия.«Размер списания будет соответствовать объему средств, направленных этими регионами на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, реализацию новых инвестиционных проектов, а также на докапитализацию фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержку компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.Кроме того, регионам, входящим в ДФО и Арктическую зону, спишут задолженность в размере средств, направленных на реализацию мероприятий в рамках мастер-планов городов, а субъектам с невысокой бюджетной обеспеченностью — направленных на реализацию нацпроектов.Однако какую именно сумму в итоге спишут Бурятии, в пресс-службе правительства РБ не уточнили.