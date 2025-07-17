Политика и власть 17.07.2025 в 12:47
Как выковать «Ворота в Азию»
Бурятия создает фундамент для международного сотрудничества через образование
Текст: Станислав Сергеев
На прошлой неделе в Бурятии подводили итоги знакового события - Международного форума ректоров университетов России и Монголии. Однако его значимость на самом деле понимают немногие. Учитывая геополитическую реальность и экономические тенденции, эта встреча не просто обмен мнениями с надеждой на сотрудничество. Это серьезный задел, который может решить множество серьезных проблем как России, так и Монголии. Образование сегодня не только способ обеспечить стране хорошее будущее благодаря классным специалистам, но и инструмент международного влияния.
Точка отсчета
Не секрет, что Бурятия активно претендует на статус российских «Ворот в Азию». Не новость и то, что республику в этом поддерживает федеральный центр. О чем говорит тот факт, что Бурятия теперь на регулярной основе принимает у себя масштабные мероприятия международного масштаба. Здесь уже дважды прошел Международный буддийский форум, на который съехались представители практически со всего Азиатского региона. А на прошлой неделе республика приняла I Международный форум ректоров университетов России и Монголии.
«Для нас честь и радость, что такое значимое событие, как встреча ректоров российских вузов, вузов Монголии сегодня проходит у нас. Более 60 вузов России представлены сегодня здесь, в зале, и принимают участие во всех мероприятиях. 11 высших учебных заведений Монголии сегодня также представлены здесь», - описывал происходящее глава Бурятии Алексей Цыденов.
Форум стал, с одной стороны, продолжением прежних договоренностей России и Монголии на межправительственном уровне.
«Приятно отметить, что сегодняшнее событие является реализацией одного из пунктов Протокола 26-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Монголией и Россией, которое прошло в декабре 2024 года в Москве», - говорил в своей речи министр образования Монголии господин П. Наранбаяр.
С другой стороны, форум заложил основу для еще более глубокого взаимодействия между странами в области образования. Почему это важно? Почему площадкой стала именно Бурятия и к чему все это приведет?
Как было
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно заглянуть в прошлое и разобраться, как далеко уходят корни сотрудничества России и Монголии в области образования.
«Первые контакты в сфере образования начались еще в XVIII веке и были связаны с подготовкой переводчиков и специалистов для обеспечения двусторонних торговых и дипломатических отношений. Уже в 1725 году в Иркутске появилась первая школа переводчиков с монгольского языка, а в середине XIX века эти инициативы продолжились открытием школы толмачей в Урге, ныне Улан-Баторе», - говорил в своем докладе научный руководитель Института монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН академик РАН Борис Базаров.
Качественно новый этап взаимодействия начался после Монгольской революции 1921 года. СССР оказал существенную поддержку Монголии в создании светской образовательной инфраструктуры, основанной на советской модели. В 1924 году при советской помощи было создано Министерство просвещения Монголии, а к 1940-м годам сформирована полноценная система начального и среднего образования, базировавшаяся на методологии советского педагогического опыта.
«Монгольский государственный университет был создан при активном участии и значительном вкладе Московского университета в годы Второй мировой войны. 5 октября 1942 года начались первые занятия. Первые годы после создания Монгольского университета многие преподаватели МГУ работали в нем, способствуя становлению и развитию университета», - говорится в докладе президента Российского союза ректоров, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академика Виктора Садовничего.
То есть фундамент был хороший, прочный. И на нем можно было бы построить что-то действительно мощное, масштабное. Но случился распад Советского Союза и последовавший за этим кризис.
«В Монголии резко снизился интерес к русскому языку, ранее являвшемуся обязательным в школьной программе, а молодежь переориентировалась на западные и азиатские образовательные модели. В результате популярность российского образования значительно упала, уступив позиции университетам США, Японии, Южной Кореи и Китая», - говорил Борис Базаров.
Как стало
Тем не менее спустя десять лет деградации в начале 2000-х годов Россия начинает работать над восстановлением позиций на монгольском рынке образовательных услуг.
«Реализуются программы Россотрудничества, ежегодно выделяются квоты на обучение монгольских граждан в российских вузах, развивается гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом». Несмотря на усиление международной конкуренции, сохраняется устойчивый спрос на российское высшее образование», - говорил Борис Базаров.
Этот процесс продолжается и сегодня. Но уже в условиях жесткой конкуренции. По данным ЮНЕСКО, среди монгольских граждан, обучающихся за рубежом, лидируют Южная Корея, США и Япония, в то время как Россия находится на четвертом месте по числу студентов из Монголии.
«Тем не менее Россия традиционно занимает важное место в сознании монгольского общества, - уверен Борис Базаров. - Ключевым ресурсом продвижения российского образования в Монголии сегодня являются программы Россотрудничества, в рамках которых ежегодно выделяются квоты на обучение монгольских граждан в российских вузах.
За последние годы количество таких квот постепенно увеличивалось, достигнув 620 мест в 2023–2024 учебном году. Кроме того, с 2017 года Минпросвещения России реализует проект «Русский учитель за рубежом», направленный на повышение качества преподавания русского языка в школах Монголии».
Впрочем, это не только мнение ученого. Вот что, к примеру, говорил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
«В октябре прошлого года на встрече с господином министром нам удалось предметно обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе в области подготовки квалифицированных кадров, а также увеличение квоты правительства Российской Федерации для обучения монгольских студентов в российских университетах. Отмечу, что сейчас Монголия входит в десятку стран по количеству предоставляемых бюджетных мест в рамках квоты нашего правительства. Министерство науки и высшего образования России создает все необходимые условия для комфортной учебы и работы в российских вузах».
Несмотря на конкуренцию, интерес к российским вузам со стороны монгольских абитуриентов есть. Об этом говорят цифры.
«Между российскими и монгольскими университетами действует более 300 соглашений о сотрудничестве. Большое количество монгольских студентов учится в России в наших университетах. Мы очень ценим интерес монгольских молодых людей к изучению русского языка», - говорил Виктор Садовничий.
Сохранилась и развивается образовательная инфраструктура.
«Университеты находятся на подъеме, эффективно работают научные организации, среди них Институт монголоведения буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, - говорил Валерий Фальков. - Также хотелось бы отметить, что уникальным примером многолетнего международного академического сотрудничества России и Монголии является филиал Плехановского университета, который успешно работает в Улан-Баторе».
Как будет
Другими словами, сотрудничество в области образования России и Монголии в 90-е, конечно, серьезно отбросило назад. Но фундамент сохранился, и сегодня очень важно его не потерять.
Ресурс для этого имеется. Если приземлиться на Бурятию, которая имеет все шансы стать связующим звеном между правительством Монголии и Кремлем, то здесь готовится очень серьезный проект.
«При поддержке Министерства образования и науки России по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас строится межвузовский кампус мирового уровня. В нем предусмотрено уже до 500 мест для студентов иностранного государства, в первую очередь это студенты из Монголии», - говорил Алексей Цыденов.
Ученые тоже уверяют, что будущее – за региональными вузами, которые благодаря географической близости к Монголии и традиционно тесным связям способны занять более заметную позицию на монгольском рынке образовательных услуг.
«В частности, Республика Бурятия представляет собой уникальную площадку для экспорта российского образования в Монголию, поскольку исторически и культурно близка монгольскому обществу. Вузами Бурятии накоплен значительный опыт обучения монгольских студентов, и в последние годы регион активно участвует в программах по привлечению абитуриентов из Монголии», - отметил Борис Базаров.
Проблема в том, что о бурятских вузах в соседнем государстве знают гораздо меньше, чем хотелось бы.
«Примерно четверть опрошенных назвали хотя бы один из университетов Бурятии, среди которых наибольшей известностью пользуется Бурятский государственный университет. При этом потенциальный интерес к обучению в вузах республики значительно превышает уровень фактической информированности, что указывает на необходимость усиления маркетинговых усилий со стороны вузов», - сказал Борис Базаров.
Помимо маркетинга, нужно уметь предложить монгольским (и не только) абитуриентам именно те специальности, которые их интересуют и которые будут востребованы в ближайшем будущем. Вот что говорил по этому поводу ректор МГУНТ профессор Т. Намнан.
В будущем для нас будет иметь большое значение расширение взаимодействия в промышленных и высокотехнологичных секторах, таких как строительство, энергетика, транспорт, геология, горнодобывающая промышленность, полезные ископаемые, обрабатывающая промышленность и новые материалы, а также обмен информацией и опытом в области современных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, большие данные (big data), Интернет вещей (IoT), автоматизация, интеллектуальные системы и цифровая инфраструктура, и развитие сотрудничества в области их исследований, испытаний и инноваций.
Сегодня крайне важно объединить молодые поколения квалифицированных специалистов на базе системы образования. Это не только кадровый вопрос, который, безусловно, один из важнейших на сегодня. Это, прежде всего, геополитика.
«В условиях глобализации и расширения международного образовательного рынка экспорт российского образования выступает значимым инструментом гуманитарного влияния, способствующим укреплению долгосрочных экономических и политических связей между двумя странами», - подчеркивал Борис Базаров.
И был прав. Ведь именно образование закладывает базу профессионального мышления будущих специалистов: дипломатов, энергетиков, экономистов. И создает основу для будущего сотрудничества между странами.
Точка отсчета
Не секрет, что Бурятия активно претендует на статус российских «Ворот в Азию». Не новость и то, что республику в этом поддерживает федеральный центр. О чем говорит тот факт, что Бурятия теперь на регулярной основе принимает у себя масштабные мероприятия международного масштаба. Здесь уже дважды прошел Международный буддийский форум, на который съехались представители практически со всего Азиатского региона. А на прошлой неделе республика приняла I Международный форум ректоров университетов России и Монголии.
«Для нас честь и радость, что такое значимое событие, как встреча ректоров российских вузов, вузов Монголии сегодня проходит у нас. Более 60 вузов России представлены сегодня здесь, в зале, и принимают участие во всех мероприятиях. 11 высших учебных заведений Монголии сегодня также представлены здесь», - описывал происходящее глава Бурятии Алексей Цыденов.
Форум стал, с одной стороны, продолжением прежних договоренностей России и Монголии на межправительственном уровне.
«Приятно отметить, что сегодняшнее событие является реализацией одного из пунктов Протокола 26-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Монголией и Россией, которое прошло в декабре 2024 года в Москве», - говорил в своей речи министр образования Монголии господин П. Наранбаяр.
С другой стороны, форум заложил основу для еще более глубокого взаимодействия между странами в области образования. Почему это важно? Почему площадкой стала именно Бурятия и к чему все это приведет?
Как было
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно заглянуть в прошлое и разобраться, как далеко уходят корни сотрудничества России и Монголии в области образования.
«Первые контакты в сфере образования начались еще в XVIII веке и были связаны с подготовкой переводчиков и специалистов для обеспечения двусторонних торговых и дипломатических отношений. Уже в 1725 году в Иркутске появилась первая школа переводчиков с монгольского языка, а в середине XIX века эти инициативы продолжились открытием школы толмачей в Урге, ныне Улан-Баторе», - говорил в своем докладе научный руководитель Института монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН академик РАН Борис Базаров.
Качественно новый этап взаимодействия начался после Монгольской революции 1921 года. СССР оказал существенную поддержку Монголии в создании светской образовательной инфраструктуры, основанной на советской модели. В 1924 году при советской помощи было создано Министерство просвещения Монголии, а к 1940-м годам сформирована полноценная система начального и среднего образования, базировавшаяся на методологии советского педагогического опыта.
«Монгольский государственный университет был создан при активном участии и значительном вкладе Московского университета в годы Второй мировой войны. 5 октября 1942 года начались первые занятия. Первые годы после создания Монгольского университета многие преподаватели МГУ работали в нем, способствуя становлению и развитию университета», - говорится в докладе президента Российского союза ректоров, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академика Виктора Садовничего.
То есть фундамент был хороший, прочный. И на нем можно было бы построить что-то действительно мощное, масштабное. Но случился распад Советского Союза и последовавший за этим кризис.
«В Монголии резко снизился интерес к русскому языку, ранее являвшемуся обязательным в школьной программе, а молодежь переориентировалась на западные и азиатские образовательные модели. В результате популярность российского образования значительно упала, уступив позиции университетам США, Японии, Южной Кореи и Китая», - говорил Борис Базаров.
Как стало
Тем не менее спустя десять лет деградации в начале 2000-х годов Россия начинает работать над восстановлением позиций на монгольском рынке образовательных услуг.
«Реализуются программы Россотрудничества, ежегодно выделяются квоты на обучение монгольских граждан в российских вузах, развивается гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом». Несмотря на усиление международной конкуренции, сохраняется устойчивый спрос на российское высшее образование», - говорил Борис Базаров.
Этот процесс продолжается и сегодня. Но уже в условиях жесткой конкуренции. По данным ЮНЕСКО, среди монгольских граждан, обучающихся за рубежом, лидируют Южная Корея, США и Япония, в то время как Россия находится на четвертом месте по числу студентов из Монголии.
«Тем не менее Россия традиционно занимает важное место в сознании монгольского общества, - уверен Борис Базаров. - Ключевым ресурсом продвижения российского образования в Монголии сегодня являются программы Россотрудничества, в рамках которых ежегодно выделяются квоты на обучение монгольских граждан в российских вузах.
За последние годы количество таких квот постепенно увеличивалось, достигнув 620 мест в 2023–2024 учебном году. Кроме того, с 2017 года Минпросвещения России реализует проект «Русский учитель за рубежом», направленный на повышение качества преподавания русского языка в школах Монголии».
Впрочем, это не только мнение ученого. Вот что, к примеру, говорил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
«В октябре прошлого года на встрече с господином министром нам удалось предметно обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе в области подготовки квалифицированных кадров, а также увеличение квоты правительства Российской Федерации для обучения монгольских студентов в российских университетах. Отмечу, что сейчас Монголия входит в десятку стран по количеству предоставляемых бюджетных мест в рамках квоты нашего правительства. Министерство науки и высшего образования России создает все необходимые условия для комфортной учебы и работы в российских вузах».
Несмотря на конкуренцию, интерес к российским вузам со стороны монгольских абитуриентов есть. Об этом говорят цифры.
«Между российскими и монгольскими университетами действует более 300 соглашений о сотрудничестве. Большое количество монгольских студентов учится в России в наших университетах. Мы очень ценим интерес монгольских молодых людей к изучению русского языка», - говорил Виктор Садовничий.
Сохранилась и развивается образовательная инфраструктура.
«Университеты находятся на подъеме, эффективно работают научные организации, среди них Институт монголоведения буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, - говорил Валерий Фальков. - Также хотелось бы отметить, что уникальным примером многолетнего международного академического сотрудничества России и Монголии является филиал Плехановского университета, который успешно работает в Улан-Баторе».
Как будет
Другими словами, сотрудничество в области образования России и Монголии в 90-е, конечно, серьезно отбросило назад. Но фундамент сохранился, и сегодня очень важно его не потерять.
Ресурс для этого имеется. Если приземлиться на Бурятию, которая имеет все шансы стать связующим звеном между правительством Монголии и Кремлем, то здесь готовится очень серьезный проект.
«При поддержке Министерства образования и науки России по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас строится межвузовский кампус мирового уровня. В нем предусмотрено уже до 500 мест для студентов иностранного государства, в первую очередь это студенты из Монголии», - говорил Алексей Цыденов.
Ученые тоже уверяют, что будущее – за региональными вузами, которые благодаря географической близости к Монголии и традиционно тесным связям способны занять более заметную позицию на монгольском рынке образовательных услуг.
«В частности, Республика Бурятия представляет собой уникальную площадку для экспорта российского образования в Монголию, поскольку исторически и культурно близка монгольскому обществу. Вузами Бурятии накоплен значительный опыт обучения монгольских студентов, и в последние годы регион активно участвует в программах по привлечению абитуриентов из Монголии», - отметил Борис Базаров.
Проблема в том, что о бурятских вузах в соседнем государстве знают гораздо меньше, чем хотелось бы.
«Примерно четверть опрошенных назвали хотя бы один из университетов Бурятии, среди которых наибольшей известностью пользуется Бурятский государственный университет. При этом потенциальный интерес к обучению в вузах республики значительно превышает уровень фактической информированности, что указывает на необходимость усиления маркетинговых усилий со стороны вузов», - сказал Борис Базаров.
Помимо маркетинга, нужно уметь предложить монгольским (и не только) абитуриентам именно те специальности, которые их интересуют и которые будут востребованы в ближайшем будущем. Вот что говорил по этому поводу ректор МГУНТ профессор Т. Намнан.
В будущем для нас будет иметь большое значение расширение взаимодействия в промышленных и высокотехнологичных секторах, таких как строительство, энергетика, транспорт, геология, горнодобывающая промышленность, полезные ископаемые, обрабатывающая промышленность и новые материалы, а также обмен информацией и опытом в области современных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, большие данные (big data), Интернет вещей (IoT), автоматизация, интеллектуальные системы и цифровая инфраструктура, и развитие сотрудничества в области их исследований, испытаний и инноваций.
Сегодня крайне важно объединить молодые поколения квалифицированных специалистов на базе системы образования. Это не только кадровый вопрос, который, безусловно, один из важнейших на сегодня. Это, прежде всего, геополитика.
«В условиях глобализации и расширения международного образовательного рынка экспорт российского образования выступает значимым инструментом гуманитарного влияния, способствующим укреплению долгосрочных экономических и политических связей между двумя странами», - подчеркивал Борис Базаров.
И был прав. Ведь именно образование закладывает базу профессионального мышления будущих специалистов: дипломатов, энергетиков, экономистов. И создает основу для будущего сотрудничества между странами.
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