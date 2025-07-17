Как выковать «Ворота в Азию»

На прошлой неделе в Бурятии подводили итоги знакового события - Международного форума ректоров университетов России и Монголии. Однако его значимость на самом деле понимают немногие. Учитывая геополитическую реальность и экономические тенденции, эта встреча не просто обмен мнениями с надеждой на сотрудничество. Это серьезный задел, который может решить множество серьезных проблем как России, так и Монголии. Образование сегодня не только способ обеспечить стране хорошее будущее благодаря классным специалистам, но и инструмент международного влияния.Не секрет, что Бурятия активно претендует на статус российских «Ворот в Азию». Не новость и то, что республику в этом поддерживает федеральный центр. О чем говорит тот факт, что Бурятия теперь на регулярной основе принимает у себя масштабные мероприятия международного масштаба. Здесь уже дважды прошел Международный буддийский форум, на который съехались представители практически со всего Азиатского региона. А на прошлой неделе республика приняла I Международный форум ректоров университетов России и Монголии.«Для нас честь и радость, что такое значимое событие, как встреча ректоров российских вузов, вузов Монголии сегодня проходит у нас. Более 60 вузов России представлены сегодня здесь, в зале, и принимают участие во всех мероприятиях. 11 высших учебных заведений Монголии сегодня также представлены здесь», - описывал происходящее глава Бурятии Алексей Цыденов.Форум стал, с одной стороны, продолжением прежних договоренностей России и Монголии на межправительственном уровне.«Приятно отметить, что сегодняшнее событие является реализацией одного из пунктов Протокола 26-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Монголией и Россией, которое прошло в декабре 2024 года в Москве», - говорил в своей речи министр образования Монголии господин П. Наранбаяр.С другой стороны, форум заложил основу для еще более глубокого взаимодействия между странами в области образования. Почему это важно? Почему площадкой стала именно Бурятия и к чему все это приведет?Чтобы ответить на эти вопросы, нужно заглянуть в прошлое и разобраться, как далеко уходят корни сотрудничества России и Монголии в области образования.«Первые контакты в сфере образования начались еще в XVIII веке и были связаны с подготовкой переводчиков и специалистов для обеспечения двусторонних торговых и дипломатических отношений. Уже в 1725 году в Иркутске появилась первая школа переводчиков с монгольского языка, а в середине XIX века эти инициативы продолжились открытием школы толмачей в Урге, ныне Улан-Баторе», - говорил в своем докладе научный руководитель Института монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН академик РАН Борис Базаров.Качественно новый этап взаимодействия начался после Монгольской революции 1921 года. СССР оказал существенную поддержку Монголии в создании светской образовательной инфраструктуры, основанной на советской модели. В 1924 году при советской помощи было создано Министерство просвещения Монголии, а к 1940-м годам сформирована полноценная система начального и среднего образования, базировавшаяся на методологии советского педагогического опыта.«Монгольский государственный университет был создан при активном участии и значительном вкладе Московского университета в годы Второй мировой войны. 5 октября 1942 года начались первые занятия. Первые годы после создания Монгольского университета многие преподаватели МГУ работали в нем, способствуя становлению и развитию университета», - говорится в докладе президента Российского союза ректоров, ректора Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академика Виктора Садовничего.То есть фундамент был хороший, прочный. И на нем можно было бы построить что-то действительно мощное, масштабное. Но случился распад Советского Союза и последовавший за этим кризис.«В Монголии резко снизился интерес к русскому языку, ранее являвшемуся обязательным в школьной программе, а молодежь переориентировалась на западные и азиатские образовательные модели. В результате популярность российского образования значительно упала, уступив позиции университетам США, Японии, Южной Кореи и Китая», - говорил Борис Базаров.Тем не менее спустя десять лет деградации в начале 2000-х годов Россия начинает работать над восстановлением позиций на монгольском рынке образовательных услуг.«Реализуются программы Россотрудничества, ежегодно выделяются квоты на обучение монгольских граждан в российских вузах, развивается гуманитарный проект «Русский учитель за рубежом». Несмотря на усиление международной конкуренции, сохраняется устойчивый спрос на российское высшее образование», - говорил Борис Базаров.Этот процесс продолжается и сегодня. Но уже в условиях жесткой конкуренции. По данным ЮНЕСКО, среди монгольских граждан, обучающихся за рубежом, лидируют Южная Корея, США и Япония, в то время как Россия находится на четвертом месте по числу студентов из Монголии.«Тем не менее Россия традиционно занимает важное место в сознании монгольского общества, - уверен Борис Базаров. - Ключевым ресурсом продвижения российского образования в Монголии сегодня являются программы Россотрудничества, в рамках которых ежегодно выделяются квоты на обучение монгольских граждан в российских вузах.За последние годы количество таких квот постепенно увеличивалось, достигнув 620 мест в 2023–2024 учебном году. Кроме того, с 2017 года Минпросвещения России реализует проект «Русский учитель за рубежом», направленный на повышение качества преподавания русского языка в школах Монголии».Впрочем, это не только мнение ученого. Вот что, к примеру, говорил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.«В октябре прошлого года на встрече с господином министром нам удалось предметно обсудить дальнейшее сотрудничество, в том числе в области подготовки квалифицированных кадров, а также увеличение квоты правительства Российской Федерации для обучения монгольских студентов в российских университетах. Отмечу, что сейчас Монголия входит в десятку стран по количеству предоставляемых бюджетных мест в рамках квоты нашего правительства. Министерство науки и высшего образования России создает все необходимые условия для комфортной учебы и работы в российских вузах».Несмотря на конкуренцию, интерес к российским вузам со стороны монгольских абитуриентов есть. Об этом говорят цифры.«Между российскими и монгольскими университетами действует более 300 соглашений о сотрудничестве. Большое количество монгольских студентов учится в России в наших университетах. Мы очень ценим интерес монгольских молодых людей к изучению русского языка», - говорил Виктор Садовничий.Сохранилась и развивается образовательная инфраструктура.«Университеты находятся на подъеме, эффективно работают научные организации, среди них Институт монголоведения буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, - говорил Валерий Фальков. - Также хотелось бы отметить, что уникальным примером многолетнего международного академического сотрудничества России и Монголии является филиал Плехановского университета, который успешно работает в Улан-Баторе».Другими словами, сотрудничество в области образования России и Монголии в 90-е, конечно, серьезно отбросило назад. Но фундамент сохранился, и сегодня очень важно его не потерять.Ресурс для этого имеется. Если приземлиться на Бурятию, которая имеет все шансы стать связующим звеном между правительством Монголии и Кремлем, то здесь готовится очень серьезный проект.«При поддержке Министерства образования и науки России по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина у нас строится межвузовский кампус мирового уровня. В нем предусмотрено уже до 500 мест для студентов иностранного государства, в первую очередь это студенты из Монголии», - говорил Алексей Цыденов.Ученые тоже уверяют, что будущее – за региональными вузами, которые благодаря географической близости к Монголии и традиционно тесным связям способны занять более заметную позицию на монгольском рынке образовательных услуг.«В частности, Республика Бурятия представляет собой уникальную площадку для экспорта российского образования в Монголию, поскольку исторически и культурно близка монгольскому обществу. Вузами Бурятии накоплен значительный опыт обучения монгольских студентов, и в последние годы регион активно участвует в программах по привлечению абитуриентов из Монголии», - отметил Борис Базаров.Проблема в том, что о бурятских вузах в соседнем государстве знают гораздо меньше, чем хотелось бы.«Примерно четверть опрошенных назвали хотя бы один из университетов Бурятии, среди которых наибольшей известностью пользуется Бурятский государственный университет. При этом потенциальный интерес к обучению в вузах республики значительно превышает уровень фактической информированности, что указывает на необходимость усиления маркетинговых усилий со стороны вузов», - сказал Борис Базаров.Помимо маркетинга, нужно уметь предложить монгольским (и не только) абитуриентам именно те специальности, которые их интересуют и которые будут востребованы в ближайшем будущем. Вот что говорил по этому поводу ректор МГУНТ профессор Т. Намнан.В будущем для нас будет иметь большое значение расширение взаимодействия в промышленных и высокотехнологичных секторах, таких как строительство, энергетика, транспорт, геология, горнодобывающая промышленность, полезные ископаемые, обрабатывающая промышленность и новые материалы, а также обмен информацией и опытом в области современных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые вычисления, большие данные (big data), Интернет вещей (IoT), автоматизация, интеллектуальные системы и цифровая инфраструктура, и развитие сотрудничества в области их исследований, испытаний и инноваций.Сегодня крайне важно объединить молодые поколения квалифицированных специалистов на базе системы образования. Это не только кадровый вопрос, который, безусловно, один из важнейших на сегодня. Это, прежде всего, геополитика.«В условиях глобализации и расширения международного образовательного рынка экспорт российского образования выступает значимым инструментом гуманитарного влияния, способствующим укреплению долгосрочных экономических и политических связей между двумя странами», - подчеркивал Борис Базаров.И был прав. Ведь именно образование закладывает базу профессионального мышления будущих специалистов: дипломатов, энергетиков, экономистов. И создает основу для будущего сотрудничества между странами.