Ночью в Улан-Удэ сгорел автомобиль

Прошедшей ночью во дворе многоквартирного дома на улице Жердева в Улан-Удэ сгорела иномарка. Возгорание произошло в моторном отсеке легкового автомобиля.

- Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали пожар на общей площади 6 квадратов. Пострадавших в происшествии нет. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание, - прокомментировали в МЧС республики.

С начала года пожарно-спасательные подразделения республики уже 57 раз выезжали на возгорания транспортных средств, в связи с чем советуют автомобилистам следить за техсостоянием своего автомобиля и доверять ремонт только профессионалам.

Фото: МЧС Республики Бурятия