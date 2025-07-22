Политика и власть 22.07.2025 в 12:45

Ночью в Улан-Удэ сгорел автомобиль

Причиной пожара стало короткое замыкание
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Текст: Елена Кокорина
Ночью в Улан-Удэ сгорел автомобиль

Прошедшей ночью во дворе многоквартирного дома на улице Жердева в Улан-Удэ сгорела иномарка. Возгорание произошло в моторном отсеке легкового автомобиля.

- Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали пожар на общей площади 6 квадратов. Пострадавших в происшествии нет. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание, - прокомментировали в МЧС республики.

С начала года пожарно-спасательные подразделения республики уже 57 раз выезжали на возгорания транспортных средств, в связи с чем советуют автомобилистам следить за техсостоянием своего автомобиля и доверять ремонт только профессионалам.

Фото: МЧС Республики Бурятия

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