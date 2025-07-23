Политика и власть 23.07.2025 в 09:20

«Новые люди» потребовали отмены законопроекта о штрафах за использование VPN

Почему это важно для жителей Бурятии
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Текст: Иван Иванов
«Новые люди» потребовали отмены законопроекта о штрафах за использование VPN
Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Партия выступила против законопроекта, вводящего административные штрафы за использование VPN и просмотр материалов, признанных экстремистскими. По мнению депутатов, документ угрожает цифровой свободе и может превратить в нарушителей миллионы обычных россиян.

По словам вице-спикера Госдумы (партия «Новые люди») Владислава Даванкова чтобы нарушить этот закон, не нужно ничего репостить.

 -Что мешает телефонному мошеннику прислать ссылку пенсионеру, которого перекинет на экстремистский сайт? Ничего. Это не только нарушает базовую свободу людей, но и открывает новый простор для мошенничества. По сути, предлагается наказывать людей, за то, что их обманули мошенники, — сказал Даванков.

После второго чтения законопроекта партия провела опрос в своём Telegram-канале. В нём приняли участие более 370 тысяч человек — 72% выступили против закона. Под постом оставили свыше 5 тысяч комментариев. Люди пишут: «Без VPN не найду документацию для работы», «Этот закон нарушает базовые свободы и права человека», «Это удар по IT-сектору и удалёнке». Геймеры боятся штрафов за легальные покупки игр, а юристы и историки — за борьбу с фейками.

«Новые люди» считают: такие резонансные законопроекты нужно рассматривать спокойно и вдумчиво. Авторы просто не учли журналистов и историков, юристов и айтишников, которым VPN нужен по работе. Не объяснили, зачем вообще нужны новые штрафы.

Когда федеральный закон принимают в такой спешке, без оглядки на реальность и на мнение людей — ничем хорошим это не заканчивается.

«К сожалению, только 67 депутатов проголосовали против. Остальные поддержали закон. Но это не финал. Впереди — Совет Федерации. Мы будем убеждать коллег. Свобода и здравый смысл должны победить», — заявил Даванков.
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