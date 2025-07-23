Глава Бурятии: «Работа идет по всем направлениям»

– Школу в селе Барагхан однозначно будем ремонтировать. Также в поселении Хонхино осмотрели Дом культуры, здание хорошее, есть большой и наполненный музей истории, но актовый зал старый, нужно менять освещение, технику, в целом проводить комплексный ремонт. Будем заявляться с этим объектом в федеральные программы, – отметил Алексей Цыденов.











В селе Курумкан глава Бурятии посетил строительство подъездных путей к новой школе на 400 мест и борцовскую юрту, возведение которой идет к завершению. Подъездные дороги к школе будут сданы к сентябрю этого года.











Также Алексей Цыденов пообщался с жителями района. Одним из самых часто задаваемых вопросов стал вопрос ремонта дорог и мостов. На встрече с жителями глава республики рассказал, что по дороге в Курумкан посетил мост через реку Баргузин на автомобильной дороге Барагхан-Харгана и отметил, что по этому объекту решение уже принято – мост будет капитально отремонтирован, готовится проектная документация.











– Всегда есть вопросы насущные. Работа идет по всем направлениям, но здесь я бы хотел отдельно поблагодарить самих курумканцев за активность. Повторюсь, вопросы есть всегда – по дорогам, по свалкам и так далее. Какие-то мы решаем сразу, какие-то постепенно. Но главное, что тут всё делается вместе. Будем работать, – сказал Алексей Цыденов.







Фото: пресс-служба правительства РБ

22 июля глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочего визита в Курумканский район посетил строящиеся и требующие ремонта социальные объекты. Это, в частности, средняя школа в селе Барагхан. В здании требуется ремонт, замена отопительной системы. На сегодня образовательное учреждение полностью укомплектовано – там учатся более 100 детей, работает 22 педагогических работника и 16 учителей.