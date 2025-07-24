Политика и власть 24.07.2025 в 10:30

Для предотвращения гибели на водоемах в Бурятии усилят работу с отдыхающими

На реках и озерах работа контрольных групп станет интенсивнее
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Текст: Елена Кокорина
Для предотвращения гибели на водоемах в Бурятии усилят работу с отдыхающими

В Правительстве Бурятии озаботились вопросом гибели людей на водных объектах и провели заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Только за три дня – с 19 по 22 июля на реках и озерах республики утонуло шесть человек, в числе которых было двое подростков.

- Риск гибели людей на водных объектах повышается в связи с высокими температурами воздуха. Проблема безопасности поведения на воде стоит очень остро, поэтому необходимо разработать комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику и предотвращение гибели людей и происшествий на реках и озерах, – подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РБ Николай Зайцев.

Дети – в зоне особого риска. Анализ происшествий с участием детей за последние пять лет выявил две основные причины трагедий – это отсутствие присмотра со стороны взрослых и незнание детьми правил безопасного поведения на воде.

- Статистика последних лет вызывает серьезную обеспокоенность. Количество трагических случаев с детьми в летний период остается стабильно высоким. В 2021 году погибло три ребенка, в 2022 – пять, в 2023 – уже десять, а в 2024 году –восемь. Взрослые – тоже в зоне риска. Причины гибели взрослых на воде также очевидны. Это купание в алкогольном опьянении и игнорирование запрещающих знаков и правил безопасности, - подчеркнули в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Для недопущения гибели людей в купальный сезон было решено усилить профилактическую работу с отдыхающими у водоемов по мерам безопасности на воде, а также усилить работу контрольных групп на участках водных объектов республики. Главам районов и городских округов рекомендовано обеспечить создание условий для организации массового отдыха населения у воды.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 23 по 29 июля

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