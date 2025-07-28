Улан-Удэ побратался с Донецком

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал побратимское соглашение с Донецком, мэр которого Алексей Кулемзин прибыл в Бурятию с рабочим визитом.Как рассказал Игорь Шутенков, в 2011 году Улан-Удэ уже подписывал побратимское соглашение с Донецком, когда тот был еще в составе Украины.«Три года назад Донбасс вернулся на свою историческую Родину, став частью нашей общей страны, и теперь мы укрепляем наше сотрудничество. У нас большие планы. Мы будем плотно сотрудничать по разным сферам. Это туризм, культура, образование — по каждому направлению будем взаимодействовать. Благодаря побратимскому соглашению дети из Донецка смогут отдыхать в оздоровительных, спортивных лагерях Улан-Удэ, а жители Донецка — на наших побережьях Байкала. У нас крупные промышленные предприятия, продукция которых будет интересна нашим донецким партнерам. Будем обмениваться опытом в сферах благоустройства и городского хозяйства», - сообщил Игорь Шутенков.По словам мэра Улан-Удэ, подписанное соглашение открывает новые горизонты сотрудничества и укрепляет братские отношения.«Я уверен, что наши встречи будут частыми и продуктивными, а дружба между городами — вечной и нерушимой», - резюмировал градоначальник.В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что соглашение о побратимстве - это не просто документ.«Это подтверждение того, что нас связывает многолетняя дружба, общее прошлое и общее будущее. Уверен, что отношения между нашими регионами будут только крепнуть. Когда вместе, тогда мы сильнее!», - заявил глава Бурятии.