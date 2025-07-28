Политика и власть 28.07.2025 в 14:12

Улан-Удэ побратался с Донецком

По словам Игоря Шутенкова, соглашение открывает новые горизонты сотрудничества
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Текст: Андрей Константинов
Улан-Удэ побратался с Донецком
Фото: телеграм-канал Алексей Цыденова
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал побратимское соглашение с Донецком, мэр которого Алексей Кулемзин прибыл в Бурятию с рабочим визитом.

Как рассказал Игорь Шутенков, в 2011 году Улан-Удэ уже подписывал побратимское соглашение с Донецком, когда тот был еще в составе Украины. 

«Три года назад Донбасс вернулся на свою историческую Родину, став частью нашей общей страны, и теперь мы укрепляем наше сотрудничество. У нас большие планы. Мы будем плотно сотрудничать по разным сферам. Это туризм, культура, образование — по каждому направлению будем взаимодействовать. Благодаря побратимскому соглашению дети из Донецка смогут отдыхать в оздоровительных, спортивных лагерях Улан-Удэ, а жители Донецка — на наших побережьях Байкала. У нас крупные промышленные предприятия, продукция которых будет интересна нашим донецким партнерам. Будем обмениваться опытом в сферах благоустройства и городского хозяйства», - сообщил Игорь Шутенков. 

По словам мэра Улан-Удэ, подписанное соглашение открывает новые горизонты сотрудничества и укрепляет братские отношения. 

«Я уверен, что наши встречи будут частыми и продуктивными, а дружба между городами — вечной и нерушимой», - резюмировал градоначальник.

В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что соглашение о побратимстве - это не просто документ.

«Это подтверждение того, что нас связывает многолетняя дружба, общее прошлое и общее будущее. Уверен, что отношения между нашими регионами будут только крепнуть. Когда вместе, тогда мы сильнее!», - заявил глава Бурятии.

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