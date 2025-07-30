Власти Бурятии задействовали резерв

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Сергей Шопхоев в 1997 году окончил ВСГУТУ по специальности «Менеджмент», также имеет второе высшее образование по направлению «Юриспруденция». Свою карьеру он начинал в федеральных структурах: налоговой службе и Управлении федерального казначейства по Улан-Удэ.











С июня 2024 года Сергей Шопхоев занимал должность заместителя руководителя Центра информационных технологий, где курировал развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и средств фиксации нарушений правил дорожного движения.











Решение о включении кандидатов в резерв управленческих кадров с учетом личностно-профессиональных качеств и управленческого опыта принимается Советом по кадровой политике при главе Бурятии. В него входят руководители ключевых органов власти, ректоры вузов, члены профсоюзных и общественных организаций.







Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Бурятии на должность руководителя государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий РБ» назначен Сергей Шопхоев. Он находился под кураторством зампреда правительства Виктора Сухорукова и приступит к исполнению обязанностей с 1 августа. Назначение Сергея Шопхоева стало первым из резерва, сформированного Советом по кадровой политике при главе Бурятии в 2025 году.В разные годы работал в мэрии Улан-Удэ и правительстве Бурятии. Принимал непосредственное участие в разработке нормативно-правовых документов в области инвестиционного законодательства, сопровождал крупные инвестпроекты: ОЭЗ «Байкальская гавань», «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», «Бурятмяспром» и другие. Награжден почетными грамотами администрации Улан-Удэ и правительства РБ.В пресс-службе правительства РБ напомнили, что любой гражданин России, заручившись рекомендацией работодателя или в порядке самовыдвижения ежегодно с 1 апреля по 1 мая может подать заявление на включение в резерв управленческих кадров в администрацию главы и правительства Бурятии (Комитет государственной службы и кадровой политики). Основные требования к кандидатам: возраст 25-55 лет, наличие высшего образования не ниже специалитета и отсутствие судимости.