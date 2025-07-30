Политика и власть 30.07.2025 в 10:04

Власти Бурятии задействовали резерв

Кандидат из резерва управленческих кадров стал руководителем госучреждения
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Текст: Андрей Константинов
Власти Бурятии задействовали резерв
В Бурятии на должность руководителя государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий РБ» назначен Сергей Шопхоев. Он находился под кураторством зампреда правительства Виктора Сухорукова и приступит к исполнению обязанностей с 1 августа. Назначение Сергея Шопхоева стало первым из резерва, сформированного Советом по кадровой политике при главе Бурятии в 2025 году.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Сергей Шопхоев в 1997 году окончил ВСГУТУ по специальности «Менеджмент», также имеет второе высшее образование по направлению «Юриспруденция». Свою карьеру он начинал в федеральных структурах: налоговой службе и Управлении федерального казначейства по Улан-Удэ.


В разные годы работал в мэрии Улан-Удэ и правительстве Бурятии. Принимал непосредственное участие в разработке нормативно-правовых документов в области инвестиционного законодательства, сопровождал крупные инвестпроекты: ОЭЗ «Байкальская гавань», «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», «Бурятмяспром» и другие. Награжден почетными грамотами администрации Улан-Удэ и правительства РБ. 

С июня 2024 года Сергей Шопхоев занимал должность заместителя руководителя Центра информационных технологий, где курировал развитие системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и средств фиксации нарушений правил дорожного движения.


В пресс-службе правительства РБ напомнили, что любой гражданин России, заручившись рекомендацией работодателя или в порядке самовыдвижения ежегодно с 1 апреля по 1 мая может подать заявление на включение в резерв управленческих кадров в администрацию главы и правительства Бурятии (Комитет государственной службы и кадровой политики). Основные требования к кандидатам: возраст 25-55 лет, наличие высшего образования не ниже специалитета и отсутствие судимости.

Решение о включении кандидатов в резерв управленческих кадров с учетом личностно-профессиональных качеств и управленческого опыта принимается Советом по кадровой политике при главе Бурятии. В него входят руководители ключевых органов власти, ректоры вузов, члены профсоюзных и общественных организаций.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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