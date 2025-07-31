Партия «Новые люди» помогла студентам из Бурятии создать модульную систему для беспилотников

Свой проект Игорь Петров разработал в рамках программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Он презентовал его в Москве на общероссийском финале программы.











«Растёт и качество, и уровень идей. Становится больше глубоких, серьёзных, технологических проектов. Все они решают одну очень важную задачу. Президент сказал, что стране нужно больше молодых предпринимателей. И они должны сильнее влиять на экономику. Мы с программой "Я в деле" добиваемся этого прямо сейчас!» — рассказывает лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.











Следующий сезон «Я в деле» начнётся в сентябре. Участников по-прежнему ждёт обучение и создание собственных бизнес-проектов. Присоединиться к программе могут все желающие студенты. Для этого нужно оставить заявку на сайте явделе.рф.











Модульная система для беспилотных авиационных систем, решающая проблему ограниченного времени полета дронов и их экологичности — такой технологически значимый проект «Модульная система БАС» создал студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Игорь Петров. Благодаря интеграции крыльев с солнечными панелями в конструкцию беспилотников, система улучшает их характеристики и способствует устойчивому развитию авиационных технологий.Финал собрал около 200 команд начинающих предпринимателей со всей страны. Их идеи оценили федеральные эксперты: опытные предприниматели и управленцы, в том числе депутаты Госдумы.С этого сезона в программе было три трека: базовый предпринимательский, инновационный, где акцент делался на новых технологиях, и городской, связанный с развитием среды.Всероссийская образовательная программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» работает с 2022 года при поддержке партии «Новые люди», Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодёжи, Сбера и 537 вузов-партнёров в 72 регионах страны. За это время программа охватила по всей России 310 000 студентов и школьников. 84 000 выпускников запустили после выпуска свои предпринимательские проекты в формате стартапов.Фото: предоставлено партией «Новые люди»