Замминистра транспорта Бурятии покидает свой пост

Заместитель министра – председатель комитета по развитию минтранса Бурятии Сергей Белоколодов сложил свои полномочия. Чиновник покидает пост в связи с уходом на пенсию. Глава региона Алексей Цыденов подписал соответствующее постановление.Замминистра освободит эту должность 11 августа. Белоколодов начал трудовую деятельность в 1983 году после окончания Харьковского автомобильно-дорожного института. Молодой специалист пришел работать стажером-исследователем, а затем инженером-экономистом в отдел экономики Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР.В декабре 2007 года его назначили первым заместителем министра – председателем комитета по развитию дорожного хозяйства, а с апреля 2011 – заместителем министра министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.На этой должности Белоколодов координировал работу ГКУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», обеспечивал реализацию республиканских и федеральных целевых программ в сфере дорожного хозяйства. Также он контролировал работу по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог общего пользования, повышение технического уровня автомобильных дорог и их транспортно-эксплуатационного состояния.Сергей Белоколодов является заслуженным строителем Бурятии и почетным дорожником России.«Под его непосредственным руководством на автомобильных дорогах Республики Бурятия с 2017 года по приоритетному, а с 2019-го по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали и построили более 2,1 тысяч км дорог и 117 мостов. На обновление дорожной сети направили рекордные 90,6 млрд рублей. Так, например, одним из значимых объектов является реконструкция участков автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, ведущая к озеру Байкал», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии