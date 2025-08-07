Политика и власть 07.08.2025 в 10:38
В Бурятии в главы Окинского муниципального округа метят два кандидата
Сам конкурс пройдет 18 августа
Текст: Карина Перова
В Бурятии стали известны имена кандидатов, которые поборются за кресло главы Окинского сойотского муниципального округа. Сам конкурс пройдет 18 августа.
На должность претендуют ныне исполняющий обязанности главы муниципального образования Анатолий Ринчинов и Альберт Хандаков.
В состав конкурсной комиссии вошли представители Совета депутатов округа, а также чиновники из правительства республики: министр имущественных и земельных отношений РБ Дмитрий Булнаев, первый замминистра здравоохранения РБ Людмила Цыбикова, замминистра экономики РБ Арсалан Ниндаков, замминистра туризма РБ Баярма Цыдыпова и начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями комитета территориального развития администрации главы и правительства РБ Алексей Шапхаев.
Напомним, решение о преобразовании Муйского и Окинского районов в муниципальные округа приняли в прошлом году на декабрьской сессии Народного Хурала.
