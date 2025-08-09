Политика и власть 09.08.2025 в 17:44

Мирное решение по Украине не за горами

Президенты России и США встретятся на Аляске
Текст: Иван Иванов
Мирное решение по Украине не за горами
Фото: скриншот видео
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, об этом передает ТАСС. Он отметил, что страны — близкие соседи, которые граничат друг с другом. «И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — пояснил Ушаков.
 
Как сообщает «РБК», Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

По словам помощника главы государства, ближайшие дни стороны посвятят «самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров» саммита, что будет «непростым процессом».

В Кремле рассчитывают, что следующий саммит президентов пройдет в России, Трампу передано «соответствующее приглашение».

Глава Белого дома объявил, что встретится с Путиным 15 августа в «великом штате Аляска». О том, что Россия и США договорились о личной встрече Путина и Трампа, помощник российского президента сообщил 7 августа — на следующий день после переговоров Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.


