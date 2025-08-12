Политика и власть 12.08.2025 в 14:27

В Бурятии заместитель министра стал первым

Дмитрий Кобунов пошел на повышение
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии заместитель министра стал первым
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Заместитель министра строительства и ЖКХ Бурятии Дмитрий Кобунов сделал очередной шаг по карьерной лестнице. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, с сегодняшнего дня он стал первым заместителем министра.

Дмитрий Кобунов имеет специальность «Промышленное и гражданское строительство», которое получил в 1994 году в Восточно-Сибирском технологическом институте. В 2011 году он окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Юриспруденция».

С 1994 года Дмитрий Кобунов работал инженером в различных строительных компаниях. В 2008 году он занял пост ведущего инженера-строителя в Хозяйственно-транспортном комплексе Администрации президента и правительства РБ. С 2016 года работал заместителем начальника ГКУ «Управление капитального строительства РБ». В 2019 году его назначили заместителем министра и ЖКХ - председателем Комитета по реализации программ капитального строительства. 

«При участии Дмитрия Кобунова в республике построено и сдано в эксплуатацию более 200 объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта. Он имеет звание заслуженного строителя РБ, награжден почетными грамотами и благодарностями», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.
Теги
назначение

Все новости

В Улан-Удэ водитель протаранил табачный киоск и влетел в остановку
12.08.2025 в 15:07
Жителям Улан-Удэ заменили трухлявую лестницу
12.08.2025 в 14:53
В Бурятии заместитель министра стал первым
12.08.2025 в 14:27
В Бурятии проложат дорогу к свиньям
12.08.2025 в 14:15
В Бурятии во время уборки на Байкале волонтеры нашли деньги
12.08.2025 в 13:46
Бурятия обеспечивает Поднебесную китайскими палочками из осины
12.08.2025 в 13:37
В Бурятии разобрали пролет аварийного Нюгуйского моста
12.08.2025 в 13:18
Наркоман в Улан-Удэ спрятал мефедрон в телефон
12.08.2025 в 13:09
Жительнице Улан-Удэ пришлось прервать поездку в Москву по вине ТГК-14
12.08.2025 в 13:02
В нацпарке Бурятии начали раскладывать соль
12.08.2025 в 12:49
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Глава Бурятии познакомился с новым консулом Монголии
«С Монголией у нас впереди только расширение нашего сотрудничества», отметил глава республики
11.08.2025 в 15:11
Мирное решение по Украине не за горами
Президенты России и США встретятся на Аляске
09.08.2025 в 17:44
В Бурятии новому министру дали нового заместителя
Дмитрий Серебряков с повышением вернулся в Минпромторг
08.08.2025 в 10:27
В Бурятии в главы Окинского муниципального округа метят два кандидата
Сам конкурс пройдет 18 августа
07.08.2025 в 10:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru