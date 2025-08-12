В Бурятии заместитель министра стал первым

Заместитель министра строительства и ЖКХ Бурятии Дмитрий Кобунов сделал очередной шаг по карьерной лестнице. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, с сегодняшнего дня он стал первым заместителем министра.Дмитрий Кобунов имеет специальность «Промышленное и гражданское строительство», которое получил в 1994 году в Восточно-Сибирском технологическом институте. В 2011 году он окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «Юриспруденция».С 1994 года Дмитрий Кобунов работал инженером в различных строительных компаниях. В 2008 году он занял пост ведущего инженера-строителя в Хозяйственно-транспортном комплексе Администрации президента и правительства РБ. С 2016 года работал заместителем начальника ГКУ «Управление капитального строительства РБ». В 2019 году его назначили заместителем министра и ЖКХ - председателем Комитета по реализации программ капитального строительства.«При участии Дмитрия Кобунова в республике построено и сдано в эксплуатацию более 200 объектов образования, культуры, здравоохранения и спорта. Он имеет звание заслуженного строителя РБ, награжден почетными грамотами и благодарностями», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.