Политика и власть 15.08.2025 в 09:54
Глава Бурятии рассказал о засухе федеральному министру
Алексей Цыденов встретился в Москве с Оксаной Лут
Текст: Андрей Константинов
Вчера в Москве глава Бурятии Алексей Цыденов провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Как рассказал руководитель республики, в ходе встречи обсуждались меры поддержки сельскохозяйственной отрасли, развитие аграрного образования, укрепление научного потенциала региона.
«Также обсудили одно из перспективных направлений развития – племенное коневодство. Оксана Лут отметила, что у сельского хозяйства республики есть потенциал в развитии ипподромного дела, а результаты растениеводства могут найти применение в фармацевтике и лечебно-оздоровительном туризме. Бурятская государственная сельхозакадемия участвует в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» и реализует проект по выращиванию и переработке лекарственных растений», - сообщил Алексей Цыденов.
Также глава Бурятии рассказал федеральному министру о засухе и потери урожая у части фермеров республики. Напомним, с сегодняшнего для в Бурятии вводится режим ЧС из-за засухи, от которой пострадали 10 районов.
«Особо хотел бы отметить программу Комплексного развития сельских территорий. По этой программе за пять лет мы получили от Минсельхоза России более 6 млрд рублей. Построили за эти деньги школы, сады поликлиники, дороги в поселках и т.д. Благодарен Оксане Николаевне за внимание к нашей республике. Вопросов обсудили много. Работаем», - отметил Алексей Цыденов.
Тегисельское хозяйство засуха