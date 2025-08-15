Политика и власть 15.08.2025 в 09:54

Глава Бурятии рассказал о засухе федеральному министру

Алексей Цыденов встретился в Москве с Оксаной Лут
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии рассказал о засухе федеральному министру
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Вчера в Москве глава Бурятии Алексей Цыденов провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. Как рассказал руководитель республики, в ходе встречи обсуждались меры поддержки сельскохозяйственной отрасли, развитие аграрного образования, укрепление научного потенциала региона. 

«Также обсудили одно из перспективных направлений развития – племенное коневодство. Оксана Лут отметила, что у сельского хозяйства республики есть потенциал в развитии ипподромного дела, а результаты растениеводства могут найти применение в фармацевтике и лечебно-оздоровительном туризме. Бурятская государственная сельхозакадемия участвует в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» и реализует проект по выращиванию и переработке лекарственных растений», - сообщил Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии рассказал федеральному министру о засухе и потери урожая у части фермеров республики. Напомним, с сегодняшнего для в Бурятии вводится режим ЧС из-за засухи, от которой пострадали 10 районов. 

«Особо хотел бы отметить программу Комплексного развития сельских территорий. По этой программе за пять лет мы получили от Минсельхоза России более 6 млрд рублей. Построили за эти деньги школы, сады поликлиники, дороги в поселках и т.д. Благодарен Оксане Николаевне за внимание к нашей республике. Вопросов обсудили много. Работаем», - отметил Алексей Цыденов.

сельское хозяйство засуха

ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

