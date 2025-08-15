Политика и власть 15.08.2025 в 13:35

В Бурятии определили кандидатов на пост главы Муйского муниципального округа

В ходе конкурса выбрали двух человек
Текст: Карина Перова
В Бурятии определили кандидатов на пост главы Муйского муниципального округа
Фото: администрация Муйского района
Накануне в Бурятии состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Муйского муниципального округа. В итоге комиссия определила двух претендентов – Владимира Дашиева и Илью Комиссарова.

28 августа состоится седьмая очередная сессия Совета депутатов округа, на которой депутаты изберут руководителя округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

На сессии рассмотрят программы развития округа, которые подготовят потенциальные главы, а после проведут голосование.
Муйский муниципальный округ выборы глава

