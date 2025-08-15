В Бурятии определили кандидатов на пост главы Муйского муниципального округа

Накануне в Бурятии состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Муйского муниципального округа. В итоге комиссия определила двух претендентов – Владимира Дашиева и Илью Комиссарова.28 августа состоится седьмая очередная сессия Совета депутатов округа, на которой депутаты изберут руководителя округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.На сессии рассмотрят программы развития округа, которые подготовят потенциальные главы, а после проведут голосование.