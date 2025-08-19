Главу Окинского округа в Бурятии выберут 26 августа

Как сообщает «Ока-инфо.24/7», окончательный выбор теперь за местными депутатами. Они должны проголосовать за одну из предложенных кандидатур на внеочередной сессии, которая состоится 26 августа.







Напомним, решение о преобразовании Муйского и Окинского районов в муниципальные округа приняли в прошлом году на декабрьской сессии Народного Хурала.

В Бурятии вчера прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Окинского сойотского муниципального округа. Конкурсный отбор прошли оба претендовавших на этот пост кандидата: исполняющий обязанности главы муниципального образования Анатолий Ринчинов и консультант отдела растениеводства, механизации и современных технологий Минсельхозпрода РБ Альберт Хандаков.