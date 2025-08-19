В Бурятию прибыла делегация из Беларуси во главе с Шлычковым

Сегодня в Бурятию в рамках рабочей поездки прибыла делегация Республики Беларусь во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым.По словам руководителя региона Алексея Цыденова, визит начался с посещения Селенгинского ЦКК. На предприятии стороны обсудили развитие сотрудничества.«Наше производство не только выпускает продукцию, востребованную от Владивостока до Краснодара, а также в Китай, Монголию, Индию и другие страны. По итогам прошлого года 39% экспорта ЦКК было как раз в Белоруссию», - рассказал Алексей Цыденов.