Политика и власть 19.08.2025 в 15:37

В Бурятию прибыла делегация из Беларуси во главе с Шлычковым

Гости посетили Селенгинский ЦКК
Текст: Карина Перова
В Бурятию прибыла делегация из Беларуси во главе с Шлычковым
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова
Сегодня в Бурятию в рамках рабочей поездки прибыла делегация Республики Беларусь во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым.

По словам руководителя региона Алексея Цыденова, визит начался с посещения Селенгинского ЦКК. На предприятии стороны обсудили развитие сотрудничества.

«Наше производство не только выпускает продукцию, востребованную от Владивостока до Краснодара, а также в Китай, Монголию, Индию и другие страны. По итогам прошлого года 39% экспорта ЦКК было как раз в Белоруссию», - рассказал Алексей Цыденов.
