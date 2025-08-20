Политика и власть 20.08.2025 в 12:37

Мэр Улан-Удэ дал зеленый свет предпринимателям из Беларуси

Белорусский бизнес может серьезно расширить поставки своих товаров
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел рабочую встречу с делегацией из Республики Беларусь, которая посетила Бурятию с рабочим визитом. 

«У нас стратегический взаимный интерес. Планы есть, и они амбициозные. С 2023 года Улан-Удэ и Центральный район города Минска являются побратимами. У нас уже есть план мероприятий до 2027 года, который мы выполняем совместно с нашими коллегами из Беларуси. В дальнейшем мы заключим побратимское соглашение еще и с Партизанским районом», - рассказал градоначальник.

По словам Игоря Шутенкова, сейчас прорабатывается вопрос об организации прямых поставок белорусских продуктов в Улан-Удэ. Переговоры с руководством предприятий и представителями деловых кругов Беларуси позволили определить конкретные механизмы взаимодействия, включая логистику. 

«У нас в Улан-Удэ под брендом «Белорусские товары» работают 16 магазинов. Более того, мы регулярно проводим ярмарки, которые пользуются популярностью у наших жителей. Наша сторона предложила белорусскому бизнесу привлекательные условия аренды торговых площадей в Улан-Удэ. Это будет хорошим делом и для жителей города, и для развития наших двусторонних отношений. Уже сейчас мы сводим наших предпринимателей друг с другом и помогаем им найти точки соприкосновения для дальнейшей работы, чтобы они могли поставлять друг другу продукцию» - сообщил по итогам встречи мэр города.
шутенков Беларусь

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Дизайн и разработка — nanzat.ru