Правительство России дополнительно профинансирует мастер-план Улан-Удэ

Государство профинансирует мероприятия, связанные с социальным развитием центров экономического роста Бурятии, Коми, Приморского края и Сахалинской области. Распоряжения о направлении на эти цели около 1,8 млрд рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин.- Рассчитываем, что такие меры помогут раскрыть потенциал регионов, улучшить там условия для жизни наших граждан, и сделают их привлекательнее для туристических поездок, – подчеркнул Михаил Мишустин, комментируя принятые решения в ходе заседания правительства 19 августа.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, Бурятия дополнительно получит более 1,2 млрд рублей на реализацию мастер-плана Улан-Удэ. Средства направят на расселение граждан из жилья, где реализуется проект Комплексного развития территорий по строительству жилого квартала «Улан Хото».«Кабмин на регулярной основе поддерживает реализацию планов социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока и Арктики. Цель такой работы – создание комфортной среды для жизни в городах и посёлках дальневосточных и арктических регионов», - отметили в пресс-службе правительства РБ.На сегодняшний день в рамках проекта Комплексного развития территорий в Улан-Удэ идет строительство первого жилого комплекса. Квартиры в нем предусмотрены под продажу. Из шести секций ЖК четыре уже находятся на этапе возведения первого этажа, две другие - в стадии устройства фундаментной плиты. Застройщиком выступает федеральный девелопер – компания ПИК.Всего в центре Улан-Удэ обновляют застройку на территории площадью 35 тысяч га. Проект предусматривает создание современного жилого квартала, включающего 13 жилых комплексов и развитую социальную инфраструктуру: школу, два детских сада, поликлинику и благоустроенные общественные территории. Данные объекты возведут взамен порядка 200 старых и аварийных домов. Более тысячи жителей устаревших зданий переселят в один из новых жилых комплексов.Кроме этого, в рамках проекта КРТ проходит реконструкция инженерной инфраструктуры в центре Улан-Удэ: обновляются сети водоснабжения и канализации. Ранее там существовала серьёзная проблема с инженерными коммуникациями. Значительная часть жилых домов не имела доступа к централизованным системам тепло- и водоснабжения. Жители были вынуждены пользоваться привозной водой, а для санитарных нужд использовать уличные туалеты. А для обогрева зимой использовали печки.