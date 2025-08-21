Гусиноозёрскую ГРЭС в Бурятии возглавил забайкалец

В Бурятии сменился директор Гусиноозёрской ГРЭС. После Максима Человечкина кресло руководителя занял Дмитрий Эпов, который с 2015-го по 2025 год возглавлял региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края.На предприятии рассказали, что в энергетику Эпов пришёл в 1992 году. Свою деятельность начал с работы электромонтёром на Шерловогорской ТЭЦ. Параллельно учился в Читинском государственном техническом университете по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий».После окончания вуза устроился на Харанорскую ГРЭС. Там за 14 лет он прошёл путь от старшего дежурного электромонтёра до главного инженера станции.«В числе его профессиональных достижений монтаж, пуск и выход на проектные параметры энергоблока №3 Харанорской ГРЭС. Награжден почётной грамотой министерства энергетики России, имеет звание «Заслуженный энергетик Забайкальского края», - заключили в Гусиноозёрской ГРЭС.