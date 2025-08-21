Ветераны СВО начали проходить стажировку в правительстве Бурятии

Пять ветеранов специальной военной операции выбрали местом для стажировки Администрацию главы и правительства Бурятии. Познавать основы государственной службы они будут в рамках программы «Патриоты Бурятии».- Для каждого ветерана СВО определен наставник из числа руководящего состава. Надо сказать, что с обеих сторон установилась хорошая обратная связь, уже есть интерес в последующем трудоустройстве. Участники программы очень благодарны предоставленной возможностью обменяться мнениями, высказать какие-то свои идеи. У них их очень много. Это хороший задел на будущее для работы. Поскольку Администрация главы и правительства - это такой орган власти, который значительное количество функций в себе сосредотачивает, я думаю, что работы найдется многим из тех, кто проходит стажировку здесь, - отметила заместитель руководителя Администрации главы и правительства РБ по вопросам кадровой политики и государственной службы Анна Акчурина.Свой потенциал 35 участников программы «Патриоты Бурятии» покажут на всех уровнях государственной власти. Стажировки для них на сегодня стартовали в министерствах и ведомствах республики, в комитетах Народного Хурала, на крупных предприятиях, в администрациях районов города и в муниципалитетах.- Программа «Патриоты Бурятия» продолжает очень сильно удивлять и в том числе люди, которые работают в органах исполнительной власти, потому что это преданные делу профессионалы и очень хорошие специалисты. Первая неделя стажировки уже дала очень большой объем информации, знаний и практики. В свою очередь, у меня, например, появилась возможность как у ветерана боевых действий передать просьбы боевых товарищей, какой-то информации с передовой от бойцов, которую можно передать только напрямую, - рассказал ветеран СВО, участник программы «Патриоты Бурятии» Евгений Малушко.Напомним, «Патриоты Бурятии» — региональная программа профессиональной переподготовки участников и ветеранов спецоперации. Она стала продолжением общероссийского проекта «Время героев», созданного по поручению президента России Владимира Путина. Основная цель программы — предоставить возможности для реализации потенциала участников и ветеранов СВО в сфере государственного и муниципального управления. Обучение первого потока длится 12 месяцев и состоит из 4 образовательных модулей, включающих прохождение теоретических лекций, стажировку с персональным сопровождением наставника и трудоустройство.