Политика и власть 22.08.2025 в 09:13

Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября партия «Новые люди» представила идеи для бурятских школьников

«Домашние задания — главная ложь XXI века», считает Владислав Даванков
A- A+
Текст: Иван Иванов
Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября партия «Новые люди» представила идеи для бурятских школьников
Привычные домашние задания останутся в прошлом, школьное питание в Бурятии станет здоровее, а расходы на покупку канцтоваров и формы возместят. Перед 1 сентября партия «Новые люди» подготовила ряд инициатив, которые могут в корне изменить систему образования.

С предложением отменить привычные домашние задания вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил ещё в 2023 году. Главный аргумент — дети всё равно используют либо сайты с готовыми ответами, либо искусственный интеллект.

«Домашние задания — главная ложь XXI века. Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает все с ChatGPT. Это имитация образования. Конечно, есть дети, которые учатся на совесть. Но абсолютное большинство находит пути полегче. Поэтому я давно выступаю за отмену домашних заданий в текущем виде», — рассказывает Владислав Даванков.

В качестве альтернативы он называет творческие задания, а также групповые и индивидуальные проекты, которые помогают выстраивать логические связи. Эту инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Её обсудят на осенней сессии Госдумы.


Второе предложение «Новых людей» — поменять подход к бесплатному школьному питанию. Суммы, которые выделяют на него, не индексируют годами, в то время как цены на продукты растут почти каждый месяц. Страдает качество блюд, в итоге дети их просто не едят.

«Наша цель — задать новые стандарты школьного питания. Сегодня почти половина родителей недовольна школьным меню, но никак не может на него повлиять. Дети либо приходят домой голодные, либо перекусывают чипсами и газировкой. Мы решили дать здоровую альтернативу», — говорит депутат Госдумы, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Партия предлагает ввести неснижаемый стандарт — 200 рублей на ребёнка. На эти средства можно разработать несколько вариантов здорового и вкусного меню, учитывая мнение детей и их родителей.

Ещё одна инициатива «Новых людей» — налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Канцелярия, учебники, школьная форма — всё это составляет до 30% дохода среднестатистической семьи. А если там воспитывают больше одного ребёнка, то затраты растут пропорционально.

Кстати, о школьной форме. «Новые люди» считают, что от единого стандарта нужно переходить к системе, при которой родители в каждой школе могут сами голосовать за понравившиеся варианты. В перспективе к разработке дизайна можно привлекать самих старшеклассников.

Фото: предоставлено партией «Новые люди»
Теги
новые люди

Все новости

В районе Бурятии маленький зверь задрал сотню кур
22.08.2025 в 09:24
Час избивала, а другие снимали на видео
22.08.2025 в 09:22
Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября партия «Новые люди» представила идеи для бурятских школьников
22.08.2025 в 09:13
В Улан-Удэ сбили женщину на Ленина
22.08.2025 в 09:04
Путевки на санаторно-курортное лечение
22.08.2025 в 09:00
Арбат в Улан-Удэ ушел под воду и ненадолго превратился в Венецию
22.08.2025 в 08:52
Службы города всю ночь спасали Улан-Удэ от потопа
22.08.2025 в 08:39
В Бурятии «король весов» попал в колонию
22.08.2025 в 06:00
В Улан-Удэ бизнесмен судится с Водоканалом по выплатам за канализацию
21.08.2025 в 17:01
Более 80 школ и детсадов в Бурятии борются за мини-трактор
21.08.2025 в 16:42
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
Ветераны СВО начали проходить стажировку в правительстве Бурятии
Для каждого из них определен наставник из числа руководящего состава
21.08.2025 в 14:46
Гусиноозёрскую ГРЭС в Бурятии возглавил забайкалец
Кресло руководителя занял Дмитрий Эпов
21.08.2025 в 10:01
Правительство России дополнительно профинансирует мастер-план Улан-Удэ
Средства направят на расселение жителей центра города
20.08.2025 в 17:43
Мэрия Улан-Удэ готова предоставить торговые площади бизнесменам из Беларуси
Белорусский бизнес может серьезно расширить поставки своих товаров
20.08.2025 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru