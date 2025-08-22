Отменить домашние задания, улучшить питание: перед 1 сентября партия «Новые люди» представила идеи для бурятских школьников

В качестве альтернативы он называет творческие задания, а также групповые и индивидуальные проекты, которые помогают выстраивать логические связи. Эту инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Её обсудят на осенней сессии Госдумы.











Привычные домашние задания останутся в прошлом, школьное питание в Бурятии станет здоровее, а расходы на покупку канцтоваров и формы возместят. Перед 1 сентября партия «Новые люди» подготовила ряд инициатив, которые могут в корне изменить систему образования.С предложением отменить привычные домашние задания вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил ещё в 2023 году. Главный аргумент — дети всё равно используют либо сайты с готовыми ответами, либо искусственный интеллект.«Домашние задания — главная ложь XXI века. Дети делают вид, что учатся. Учителя — что учат. А по факту большинство просто списывает все с ChatGPT. Это имитация образования. Конечно, есть дети, которые учатся на совесть. Но абсолютное большинство находит пути полегче. Поэтому я давно выступаю за отмену домашних заданий в текущем виде», — рассказывает Владислав Даванков.Второе предложение «Новых людей» — поменять подход к бесплатному школьному питанию. Суммы, которые выделяют на него, не индексируют годами, в то время как цены на продукты растут почти каждый месяц. Страдает качество блюд, в итоге дети их просто не едят.«Наша цель — задать новые стандарты школьного питания. Сегодня почти половина родителей недовольна школьным меню, но никак не может на него повлиять. Дети либо приходят домой голодные, либо перекусывают чипсами и газировкой. Мы решили дать здоровую альтернативу», — говорит депутат Госдумы, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.Партия предлагает ввести неснижаемый стандарт — 200 рублей на ребёнка. На эти средства можно разработать несколько вариантов здорового и вкусного меню, учитывая мнение детей и их родителей.Ещё одна инициатива «Новых людей» — налоговый вычет на приобретение школьных товаров. Канцелярия, учебники, школьная форма — всё это составляет до 30% дохода среднестатистической семьи. А если там воспитывают больше одного ребёнка, то затраты растут пропорционально.Кстати, о школьной форме. «Новые люди» считают, что от единого стандарта нужно переходить к системе, при которой родители в каждой школе могут сами голосовать за понравившиеся варианты. В перспективе к разработке дизайна можно привлекать самих старшеклассников.Фото: предоставлено партией «Новые люди»