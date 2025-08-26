Глава Бурятии открыл школу и зашел в гости к учительнице

«Теперь ребята и учителя встречают учебный год в светлых, тёплых и удобных кабинетах. На ремонт и новое оборудование было выделено более 34 млн рублей по президентской программе модернизации школьных систем образования. Теперь у 260 ребят и 18 педагогов новый дом. Всем школьникам успехов в учёбе, учителям — благодарных учеников, а родителям — гордости за своих детей. Пусть эта обновлённая школа станет для ребят дорогой в большое будущее», - пожелал Алексей Цыденов.











Как рассказала директор школы Зинаида Куприянова, в рамках капитального ремонта была произведена заменена кровля, полов, обновление инженерных коммуникаций.



- Поставлено новое оборудование, новые парты во все кабинеты, современное оборудование, интерактивные панели, рельсовые системы. Я думаю, что с этим оборудованием наши дети будут еще больше показывать результаты. В этом году, я должна вам сказать, у нас 30% выпускников школы - медалисты серебряные. Это, наверное, самый лучший результат в Бурятии, - отметила Зинаида Куприянова.









Также глава Бурятии зашел в гости к учительнице бичурской школы №1 Александре Власовой. Для нее в селе построили новый дом в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».











«Жилье очень комфортное, здесь хорошо жить самим, воспитывать детей. Это важная поддержка для тех, кто работает в селе и работает для людей. За последние два года в районе появилось 6 таких благоустроенных домов. В них уже получили жильё специалисты образования, ветеринарии, муниципальных служб. Будем продолжать создавать такие возможности и условия, чтобы в районах Бурятии специалисты жили и работали с уверенностью в завтрашнем дне», - сказал руководитель республики.







Фото: пресс-служба правительства РБ

