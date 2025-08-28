В Бурятии избрали главу Муйского округа. Должность сохранил Владимир Дашиев. Он руководил муниципалитетом с 2024 года – инаугурация состоялась 14 февраля.

Дашиева вновь избрали сегодня, 28 августа, на сессии Совета депутатов округа. Также на этот пост претендовал Илья Комиссаров.

Новый-старый глава принял присягу в торжественной обстановке, отметили в ТГ-канале Муя-инфо.24/7.