Политика и власть 28.08.2025 в 12:14

В Бурятии избрали главу Муйского округа

С руководителем определились на очередной сессии депутатов округа
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии избрали главу Муйского округа
Фото: Муя-инфо.24/7

В Бурятии избрали главу Муйского округа. Должность сохранил Владимир Дашиев. Он руководил муниципалитетом с 2024 года – инаугурация состоялась 14 февраля.

Дашиева вновь избрали сегодня, 28 августа, на сессии Совета депутатов округа. Также на этот пост претендовал Илья Комиссаров.

Новый-старый глава принял присягу в торжественной обстановке, отметили в ТГ-канале Муя-инфо.24/7.

Теги
Муйский округ Владимир Дашиев

Все новости

В Бурятии избрали главу Муйского округа
28.08.2025 в 12:14
Улан-удэнцы могут присесть за оплату покупок найденной картой
28.08.2025 в 12:02
«Мне не собираются отдавать дочку»
28.08.2025 в 11:51
В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл дорогу к источнику
28.08.2025 в 11:21
В Бурятии семьи участников спецоперации смогут купить дрова подешевле
28.08.2025 в 11:13
Пчеловод из Бурятии борется за звание лучшего агроблогера России
28.08.2025 в 11:02
В Бурятии киргизы серьезно влипли из-за кречета
28.08.2025 в 10:52
В районе Бурятии водитель поскользнулся и попал под колеса трактора
28.08.2025 в 10:47
Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов
28.08.2025 в 10:32
В Улан-Удэ установили еще один светофор
28.08.2025 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии замглавы Иволгинского района поймали при получении взятки
Также чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге
28.08.2025 в 09:13
Глава Бурятии примет участие в деловой программе Восточного экономического форума
Алексей Цыденов выступит на сессии «Города – для жизни людей»
27.08.2025 в 09:32
Глава Бурятии открыл школу и зашел в гости к учительнице
Алексей Цыденов продолжает работу в Бичурском районе
26.08.2025 в 16:33
Глава Бурятии осмотрит проблемные объекты в Бичурском районе
В их числе мост через реку Хилок
26.08.2025 в 11:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru