Политика и власть 28.08.2025 в 12:14
В Бурятии избрали главу Муйского округа
С руководителем определились на очередной сессии депутатов округа
Текст: Карина Перова
В Бурятии избрали главу Муйского округа. Должность сохранил Владимир Дашиев. Он руководил муниципалитетом с 2024 года – инаугурация состоялась 14 февраля.
Дашиева вновь избрали сегодня, 28 августа, на сессии Совета депутатов округа. Также на этот пост претендовал Илья Комиссаров.
Новый-старый глава принял присягу в торжественной обстановке, отметили в ТГ-канале Муя-инфо.24/7.