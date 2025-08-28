Политика и власть 28.08.2025 в 16:09

В Бурятии не стали делать тайну из выборов главы округа

Депутаты открыто голосовали по предложенным кандидатурам
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Ока-инфо.24/7»
Депутаты Окинского муниципального округа на внеочередной сессии избрали главу. Им стал Анатолий Ринчинов. На момент голосования, которое, к слову, не было тайным, а прошло в открытую, он уже исполнял обязанности главы округа, сообщает «Ока-инфо.24/7».

Конкуренцию Анатолию Ринчинову составлял консультант отдела растениеводства, механизации и современных технологий Минсельхозпрода РБ Альберт Хандаков. Он также прошел конкурсный отбор, но его кандидатуру депутаты не поддержали.

Как уже сообщал «Номер один», главу депутаты выбрали и в Муйском округе. Эту должность сохранил Владимир Дашиев. Он руководил муниципалитетом с 2024 года.

Напомним, решение о преобразовании Муйского и Окинского районов в муниципальные округа приняли в прошлом году на декабрьской сессии Народного Хурала.
