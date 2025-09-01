Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя

Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух будет участвовать в качестве наблюдателя в расширенном заседании совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в китайском Тяньцзине. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.«Президент Монголии прибыл в Китай для участия в качестве наблюдателя в расширенном заседании совета глав государств-членов ШОС. Ухнаагийн Хурэлсух выступит с речью, в которой изложит позицию своей страны по вопросам отношений и сотрудничества Монголии и ШОС. Также он планирует встретиться с главами государств-членов ШОС и стран-партнеров по диалогу для обмена мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству», – сообщила президентская пресс-служба.По ее информации, планируется также двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и участие в седьмой трехсторонней встрече глав государств России, Китая и Монголии.Монголия является наблюдателем в ШОС с 2004 года. Страны-наблюдатели могут с согласия членов ШОС присутствовать на заседаниях органов альянса и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права принятия решений.