Политика и власть 01.09.2025 в 12:25

Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя

Также у него планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином
Текст: Чингис Шоноев
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя
Фото: пресс-служба президента Монголии
Глава монгольского государства Ухнаагийн Хурэлсух будет участвовать в качестве наблюдателя в расширенном заседании совета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в китайском Тяньцзине. Об этом сообщила пресс-служба президента Монголии.

«Президент Монголии прибыл в Китай для участия в качестве наблюдателя в расширенном заседании совета глав государств-членов ШОС. Ухнаагийн Хурэлсух выступит с речью, в которой изложит позицию своей страны по вопросам отношений и сотрудничества Монголии и ШОС. Также он планирует встретиться с главами государств-членов ШОС и стран-партнеров по диалогу для обмена мнениями по двусторонним отношениям и сотрудничеству», – сообщила президентская пресс-служба.

По ее информации, планируется также двусторонняя встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и участие в седьмой трехсторонней встрече глав государств России, Китая и Монголии. 

Монголия является наблюдателем в ШОС с 2004 года. Страны-наблюдатели могут с согласия членов ШОС присутствовать на заседаниях органов альянса и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня без права принятия решений.
Монголия

