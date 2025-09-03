Чем живут районы Бурятии

Если бы кто-то собрался снять документальное кино о том, как живет современная бурятская глубинка, то двухнедельный тур Алексея Цыденова по районам республики стал бы готовым сценарием. Глава Бурятии лично приехал, посмотрел и выслушал. И оказалось, что в селах кипит жизнь: здесь растят перепелов, шьют форму для солдат, воспитывают патриотов с детского сада и, как всегда, борются с проблемами.Алексей Цыденов каждый год устраивает своеобразный «тур» по районам Бурятии. И это не просто для того, чтобы «держать руку на пульсе» (хотя и это тоже). Такие поездки – серьезная часть рабочего процесса. Ведь глава региона таким способом лично проверяет социальные объекты, которые нуждаются в ремонте или строительстве, чтобы потом добиваться включения их в различные федеральные программы.Также Алексей Цыденов держит на контроле работу волонтерских организаций и успешных бизнес-стартов ветеранов СВО. Особенно в части поддержки со стороны республики. Ведь всегда есть варианты, как улучшить эту поддержку, сделать ее более эффективной.Ну и, пожалуй, самое главное – это прямой разговор с жителями районов. Этот формат коммуникации Алексей Цыденов начал применять сразу после назначения на должность врио главы в 2017 году и придерживается его до сих пор. Глава региона отвечает на самые острые вопросы людей: об СВО, о поддержке наших бойцов, об экономической и социальной ситуации в целом по Бурятии и в конкретных районах и поселениях. Зачастую принимая решения на месте.Последние две недели прошли довольно насыщенно: глава Бурятии посетил три района. Поговорим о ключевых точках этих поездок.В Прибайкальском районе Алексей Цыденов побывал на перепелиной ферме Геннадия Лютаева - человека, который начал бизнес с птиц, живших в его собственной бане.- Перепелок приобрели десять лет назад, первое время они жили у нас в бане. С этого и зародилась идея создать семейный бизнес, - с улыбкой рассказывает предприниматель.Сейчас у него уже 10,6 тыс. перепелов, а в планах - настоящая птицефабрика на 12,8 тыс. кур.- Люди производят свежие качественные продукты и создают рабочие места на селе. Такие инициативы мы поддерживаем, - сказал Алексей Цыденов.И это не просто слова: когда-то Лютаев выиграл грант в 1,5 млн рублей, а теперь поставляет яйца даже в Иркутскую область и Забайкалье. В 2024 году его хозяйство произвело 39,5 тонны мяса и 1,5 млн яиц.Кроме того, во время визита в район глава республики посетил детский сад «Одуванчик» в Зырянске. Здесь патриотизм начинается с игры: дети катаются на моделях танков, слушают истории о земляках-участниках СВО и знакомятся с бытом в Русской избе и Бурятской юрте.- Мы создаем среду, которая формирует в детях правильные ценности, патриотизм, гордость за свою страну и малую родину, - объясняют воспитатели.Особой гордостью стал музей «Зал боевой славы», где многие экспонаты созданы руками педагогов и местных жителей.- Главное, что база закладывается с детства и продолжается в школе, - отметил глава.Это та самая «бесшовная» система воспитания, которую в Бурятии внедряют по поручению федерального центра.Но не все так радужно в Прибайкальском районе. В селе Кика главе показали мост, который соединяет две части села. Он в аварийном состоянии: покосились опоры, в полотне - дыры.Для 600 жителей села это ежедневный риск.- Будем искать варианты, как ремонтировать и быстро, - пообещал глава.В Гремячинской школе отремонтировали корпус, на очереди - столовая и спортзал.- Сделали капремонт самой школы, но, к сожалению, чисто по формальным причинам спортзал и пищеблок в смету не вошли, - разводит руками директор.А в домах культуры Турки и Нестерово проблемы посерьезнее: в одном - здание 1961 года просто износилось, в другом - протекает крыша и просела брусчатка. Алексей Цыденов дал поручения, и теперь ждут действий.В Кяхтинском районе глава заехал в село Кудара-Сомон во врачебную амбулаторию. Год назад ее создали на базе участковой больницы, и жители волновались: не ухудшится ли помощь? Оказалось, нет: здесь до сих пор можно лежать круглосуточно, а ночью дежурит пункт скорой. Амбулатория обслуживает 2 тыс. человек, причем даже жителей соседних сел.- Любая реорганизация вызывает опасения жителей. И важно было посмотреть опыт этой амбулатории, которая смогла сохранить объем медицинской помощи и специалистов-медиков без ущерба для жителей, - отметил Цыденов.Также во время визита состоялся разговор с фермерами. Ветеран СВО Анатолий Очиртаров вернулся с фронта и занялся картофелем. Глава пообещал ему поддержку: «Минсельхозу поручил курировать его».Рядом - агрообъединение «Кяхтинское», которое не сдается даже из-за засухи.- Предприятие выходит на нормальные объемы урожая, - констатировал глава. Несмотря на чрезвычайную ситуацию из-за засухи, предприятие с 5242 гектарами сельхозугодий продолжает работать в основном своем направлении - мясном скотоводстве.А еще в Кудара-Сомоне есть «Швейбат» - женщины, которые с начала СВО сшили больше 16 тыс. изделий для бойцов: от термобелья до тактических носилок. Начинали с театра мод на президентский грант, а теперь шьют для победы.- С марта 2022 года ни на один день не останавливается работа, - с гордостью говорят они. - Наши женщины - самые лучшие, - сказал Алексей Цыденов. И с ним сложно не согласиться.В День Государственного флага глава разделил праздник с жителями Кудара-Сомона.- Наш триколор - это символ силы, верности и гордости за Родину. С этим флагом мы идем в бой, с ним встречаем праздники, - говорил глава Бурятии под аплодисменты сельчан.Во время визита в Бичурский район Алексей Цыденов приехал на открытие школы после капремонта. Директор Зинаида Куприянова не скрывала радости: «Поставили новые парты, интерактивные панели, рельсовые системы!».Школа преобразилась, а ее выпускники в этом году показали лучший результат в Бурятии - 30% медалистов. На ремонт из федерального бюджета выделили более 25 млн рублей, еще 8,5 млн - на новое оборудование.- При такой поддержке президента наша задача - правильно подготовить документы и реализовать все в полном объеме, - отметил Цыденов.Рядом - дома для специалистов. Учитель-логопед Александра Власова переехала в новый дом по программе развития села: «64 «квадрата», два котла - на дровах и электричестве». Таких домов за два года построили шесть.- За последние два года в районе появилось шесть таких благоустроенных домов. В них уже получили жилье специалисты образования, ветеринарии, муниципальных служб, - констатировал глава. Администрация уже подала заявку на еще семь домов на 2026 год.Но проблемы остаются. В селе Буй школа 1968 года требует ремонта: там старая кровля, разваливающиеся сети, ветхая мебель.- Состояние, конечно, ненормативное: требует капитального ремонта, есть проблемы с кровлей, инженерными сетями, мебелью, - осмотрел глава.Школа рассчитана на 120 мест, но учатся всего 75 детей - многие родители не хотят отдавать детей в такое здание.- Включим в программу на будущий год, - пообещал Алексей Цыденов. На встрече с жителями его спросили про дрова - те дорожают, а у семей участников СВО денег нет. Глава распорядился: «Лесхоз будет продавать дрова без наценки, по себестоимости».Последние две недели поездок по республике показали: в районах живут энергичные люди, которые готовы работать и развиваться. Но им нужна поддержка, точечная и быстрая. Где-то - помочь с грантом, где-то - починить мост, где-то - просто привезти дрова.Алексей Цыденов, как всегда, включается в этот процесс и, с одной стороны, решает текущие проблемы сельчан, с другой – формирует фундаментальные решения по совершенствованию всей системы управления. И этот процесс продолжится: «Будем ездить, с людьми общаться, реальные проблемы видеть», - сказал он в Бичуре.В районах таких визитов очень ждут, ведь после них всегда что-то меняется к лучшему.