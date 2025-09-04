Политика и власть 04.09.2025 в 14:36
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
Сейчас в столице Бурятии возводят почти миллион кв метров жилплощади
Текст: Андрей Константинов
Строительство домов общей площадью более 913 тыс. кв. м ведется в Улан-Удэ, в том числе по мастер-плану. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), где обсуждаются темы улучшения жилищных условий и реновации городов Дальнего Востока.
– Всего на сегодняшний день выдано 57 разрешений на новое жилищное строительство. Общая площадь возводимого жилья превысит отметку в 913 тыс. кв. м. Эти проекты позволят существенно расширить доступное жилье для молодых семей, пенсионеров и всех тех, кто хочет жить в современном благоустроенном городе, – сказал он.
Игорь Шутенков напомнил, что в настоящее время центральная часть города переживает масштабную трансформацию – еще в 2023 году был заключен долгосрочный договор комплексного развития территории (КРТ), рассчитанный до 2033 года. Основная цель – обновить жилфонд, создать современную инфраструктуру и повысить качество жизни горожан.
– Первый семнадцатиэтажный дом по договору КРТ появится в самом сердце города, его площадь составит почти 27 тыс. кв. м, этот жилой комплекс станет отправной точкой большого пути обновления, – подчеркнул Шутенков в интервью ТАСС.
Далее, по его словам, последует целый ряд масштабных проектов. Например, в 148-м квартале жилого комплекса «Мегаполис» уже в 2026 году сдадут около 52 тыс. кв. м современного жилья, а к 2032 году там появится еще порядка 170 тыс. кв. м комфортных квартир.
Аналогичные планы и в других районах города: в 144-м квартале до 2031 года построят 20,6 тыс. кв. м, на улице Боевой до 2028 года введут в строй около 32 тыс. кв. м нового жилья, в жилом комплексе «Зеленые кварталы» возведут почти 44 тыс. кв. м комфортабельных домов.
