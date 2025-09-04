Политика и власть 04.09.2025 в 14:36

Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ

Сейчас в столице Бурятии возводят почти миллион кв метров жилплощади
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
Фото: мэрия Улан-Удэ
Строительство домов общей площадью более 913 тыс. кв. м ведется в Улан-Удэ, в том числе по мастер-плану. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), где обсуждаются темы улучшения жилищных условий и реновации городов Дальнего Востока.

– Всего на сегодняшний день выдано 57 разрешений на новое жилищное строительство. Общая площадь возводимого жилья превысит отметку в 913 тыс. кв. м. Эти проекты позволят существенно расширить доступное жилье для молодых семей, пенсионеров и всех тех, кто хочет жить в современном благоустроенном городе, – сказал он.

Игорь Шутенков напомнил, что в настоящее время центральная часть города переживает масштабную трансформацию – еще в 2023 году был заключен долгосрочный договор комплексного развития территории (КРТ), рассчитанный до 2033 года. Основная цель – обновить жилфонд, создать современную инфраструктуру и повысить качество жизни горожан. 

– Первый семнадцатиэтажный дом по договору КРТ появится в самом сердце города, его площадь составит почти 27 тыс. кв. м, этот жилой комплекс станет отправной точкой большого пути обновления, – подчеркнул Шутенков в интервью ТАСС.

Далее, по его словам, последует целый ряд масштабных проектов. Например, в 148-м квартале жилого комплекса «Мегаполис» уже в 2026 году сдадут около 52 тыс. кв. м современного жилья, а к 2032 году там появится еще порядка 170 тыс. кв. м комфортных квартир. 

Аналогичные планы и в других районах города: в 144-м квартале до 2031 года построят 20,6 тыс. кв. м, на улице Боевой до 2028 года введут в строй около 32 тыс. кв. м нового жилья, в жилом комплексе «Зеленые кварталы» возведут почти 44 тыс. кв. м комфортабельных домов.
Теги
строительство

Все новости

Жителя Бурятии оставили без нескольких десятков костей
04.09.2025 в 14:44
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
04.09.2025 в 14:36
В Улан-Удэ продлили арест лжебанкирше
04.09.2025 в 14:33
В Улан-Удэ Ольге Бузовой вручили букет из лекарственных трав
04.09.2025 в 14:30
Глава Бурятии встретился на ВЭФ с министром спорта России
04.09.2025 в 14:01
Этнокостюмы модельера из Бурятии оценили на конкурсе «Величие в деталях»
04.09.2025 в 14:00
С предприятия в Улан-Удэ стащили рельсы и шурупы почти на миллион
04.09.2025 в 13:38
У обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера ТГК-14 арестовали акции
04.09.2025 в 13:03
За лужами на дорогах Улан-Удэ следят со спутника
04.09.2025 в 12:59
В Улан-Удэ выступит группа «Пропаганда»
04.09.2025 в 12:50
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Глава Бурятии встретился на ВЭФ с министром спорта России
Алексей Цыденов поблагодарил федералов за поддержку республики
04.09.2025 в 14:01
Чем живут районы Бурятии
За две недели августа глава республики побывал в трех районах
03.09.2025 в 12:31
Главная оппозиционная сила Монголии желает выиграть выборы президента страны
Демократическая партия избрала нового лидера
02.09.2025 в 11:29
Президент Монголии примет участие в саммите ШОС в качестве наблюдателя
Также у него планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином
01.09.2025 в 12:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru