Политика и власть 05.09.2025 в 16:35

На Восточном экономическом форуме обсудили поддержку ветеранов СВО и их семей

Скоро во всех регионах внедрят единый стандарт помощи участникам спецоперации
Текст: Андрей Константинов
В рамках Восточного экономического форума статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева провела рабочую встречу с главами регионов Дальневосточного федерального округа. В рамках встречи обсуждались меры помощи ветеранам и членам семей участников СВО, а также взаимодействие филиалов фонда «Защитники Отечества» с региональными органами власти.

«За два года работы фонда нам удалось много добиться, но главным результатом работы мы считаем создание в стране системы комплексной поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Защитники и их родные обращаются в филиалы фонда с самыми разными вопросами, и всегда могут найти поддержку. За два года в 11 дальневосточных филиалов поступило более 160 000 обращений, из них 95% решены. Это стало возможно в том числе благодаря поддержке глав регионов, а также эффективной работе межведомственных комиссий – они помогают детально прорабатывать конкретные вопросы защитников, которые их волнуют», – сказала Анна Цивилева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» отметила некоторые успешные практики дальневосточных регионов. Так, Бурятию отметили за хорошую работу муниципалитетов по адаптации жилья ветеранам СВО с инвалидностью - для комфортного проживания уже оборудованы 86 квартир и домов, еще в 16 работы завершаются.

Глава Бурятии также не остался в стороне от обсуждения.


«Выдвинул свои предложения, которые Минобороны обещали рассмотреть. Это возможность проведения военно-врачебных комиссий (ВВК) дистанционно по ВКС, потому что сейчас вынуждены ездить в другие регионы для определения состояния здоровья (подтверждения увечий, годности к службе). Также обсудили дальнейшее развитие вопросов адаптации жилья для ветеранов с ограничениями по здоровью», - рассказал Алексей Цыденов. 

Кроме того, на совещании обсуждалось предстоящее внедрение единого стандарта помощи участникам СВО во всех регионах России. Ранее такое поручение дал президент страны.

«Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда статус участника СВО влияет на оказание мер поддержки даже внутри одного региона. Об этом говорят сами ветераны спецоперации, которые обращаются в фонд – в своей работе мы опираемся на обратную связь от защитников и их близких. Устранить неравенство для разных категорий участников СВО – одна из задач, которую решает базовый стандарт», – подчеркнула Анна Цивилева.

Главы дальневосточных регионов также высоко оценили деятельность фонда «Защитники Отечества», который выступает единым окном помощи ветеранам и членам семей участников СВО.
