Политика и власть 05.09.2025 в 16:58

Глава Бурятии поделился отличными новостями

Президент России расширил программу дальневосточной ипотеки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поделился отличными новостями
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступил президент России Владимир Путин. Он озвучил целый ряд инициатив, касающихся жителей дальневосточных регионов. О них рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Земляки, всем привет! Отличные новости с ВЭФ! Наш президент В.В. Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки. Итак:

Президент заявил, что дальневосточную ипотеку под 2% нужно распространить для всех многодетных семей в регионе независимо от возраста родителей. 

Президент отметил, что ограничение в 35 лет - в прошлом. Сейчас женщины рожают и в более взрослом возрасте, поэтому «чем больше у нас малышей, тем лучше», сказал В.В. Путин и пожелал всем крепкого здоровья.

Президент поручил распространить ипотеку под 2% на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.

«Возможность получить ипотеку по ставке 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики», - заявил президент.

Президент предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок - в тех поселениях, где «пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков». Это тоже актуально для районов Бурятии!», - написал Алексей Цыденов в своем-телеграм канале. 

Также президент поручил Минфину направить на мастер-планы 5% от расходов профильных госпрограмм, в том числе в соцсфере и инфраструктуре. 

«Мастер-план Улан-Удэ - это важный для всей Бурятии проект. Он уже реализуется хорошими темпами, но поручение В.В. Путина, безусловно, приоритизирует данный проект в числе других государственных задач. А это значит, что Улан-Удэ будет краше, будет создан студенческий кампус, нацмузей и театр «Байкал» обретут свои дома, а город будет развиваться иными темпами», - отметил важность этого решения глава Бурятии.
Теги
цыденов путин ипотека

Все новости

Заместитель федерального министра оценила внедрение маркировки на предприятиях Бурятии
05.09.2025 в 17:30
Полетит ли «Байкал» над Байкалом
05.09.2025 в 17:28
В Улан-Удэ возведение «Тропы здоровья» выходит на финишную прямую
05.09.2025 в 17:03
Глава Бурятии поделился отличными новостями
05.09.2025 в 16:58
На Восточном экономическом форуме обсудили поддержку ветеранов СВО и их семей
05.09.2025 в 16:35
«Он — последний, кто видел отца»
05.09.2025 в 16:10
Жители Улан-Удэ вышли на тропу войны с железными соседями
05.09.2025 в 15:58
В Бурятии машинист экскаватора вытряс с экс-начальника невыплаченную зарплату
05.09.2025 в 15:29
В Бурятии 11 эпилептиков лишили водительских прав
05.09.2025 в 15:08
В Улан-Удэ тополя переедут с одной улицы на другую
05.09.2025 в 14:41
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
На Восточном экономическом форуме обсудили поддержку ветеранов СВО и их семей
Скоро во всех регионах внедрят единый стандарт помощи участникам спецоперации
05.09.2025 в 16:35
Глава Бурятии похлопотал перед премьер-министром Монголии за карту МИР
Это случилось в ходе визита монгольской делегации в павильон Бурятии на ВЭФ
04.09.2025 в 17:22
Мэр Игорь Шутенков рассказал ТАСС о строительстве жилья в Улан-Удэ
Сейчас в столице Бурятии возводят почти миллион кв метров жилплощади
04.09.2025 в 14:36
Глава Бурятии встретился на ВЭФ с министром спорта России
Алексей Цыденов поблагодарил федералов за поддержку республики
04.09.2025 в 14:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru