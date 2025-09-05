Глава Бурятии поделился отличными новостями

Сегодня состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума, на котором выступил президент России Владимир Путин. Он озвучил целый ряд инициатив, касающихся жителей дальневосточных регионов. О них рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.«Земляки, всем привет! Отличные новости с ВЭФ! Наш президент В.В. Путин заявил о расширении программы дальневосточной ипотеки. Итак:Президент заявил, что дальневосточную ипотеку под 2% нужно распространить для всех многодетных семей в регионе независимо от возраста родителей.Президент отметил, что ограничение в 35 лет - в прошлом. Сейчас женщины рожают и в более взрослом возрасте, поэтому «чем больше у нас малышей, тем лучше», сказал В.В. Путин и пожелал всем крепкого здоровья.Президент поручил распространить ипотеку под 2% на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.«Возможность получить ипотеку по ставке 2% должны иметь не только учителя, но, подчеркну, все работники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальнего Востока и Арктики», - заявил президент.Президент предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок - в тех поселениях, где «пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков». Это тоже актуально для районов Бурятии!», - написал Алексей Цыденов в своем-телеграм канале.Также президент поручил Минфину направить на мастер-планы 5% от расходов профильных госпрограмм, в том числе в соцсфере и инфраструктуре.«Мастер-план Улан-Удэ - это важный для всей Бурятии проект. Он уже реализуется хорошими темпами, но поручение В.В. Путина, безусловно, приоритизирует данный проект в числе других государственных задач. А это значит, что Улан-Удэ будет краше, будет создан студенческий кампус, нацмузей и театр «Байкал» обретут свои дома, а город будет развиваться иными темпами», - отметил важность этого решения глава Бурятии.