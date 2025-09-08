Политика и власть 08.09.2025 в 10:58

Власти Бурятии предложили маркировать пищевые добавки

Инициативу озвучили на встрече с заместителем министра промышленности и торговли РФ
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятия Алексей Цыденов встретился с заместителем министра промышленности и торговли России Екатериной Приезжевой, которая в минувшую пятницу прибыла с рабочим визитом в республику. Основной темой обсуждения стало развитие системы маркировки в регионе.

Правительство республики предложило распространить маркировку «Честный знак» на пищевые добавки. Это продукция, в которой содержание биологически активных веществ меньше, чем установлено нормативами, поэтому их не следует путать с БАДами. Получают такие добавки путем экстракции из растений, животных или минералов, или методом химического синтезирования. Каждая выполняет свою функцию — от укрепления иммунитета до поддержания энергии или улучшения пищеварения.

- Всем известно, что в Бурятии выпускаются фиточаи, пищевые добавки и другая продукция, полезная для организма. Все это изготавливается из сырья и трав, произрастающих в республике. В наши интересы входит не только подтверждение качества этих товаров перед потребителем, но и распространение на более широкие рынки, что также возможно благодаря маркировке «Честным знаком», – отметил Алексей Цыденов.


Екатерина Приезжева подчеркнула, что производители региона глубоко погружены в работу системы маркировки.

- Мы посетили ряд производств Бурятии, чтобы посмотреть, как на местах организована работа с системой маркировки. Впечатления самые положительные: кто-то даже с опережением графика внедрил агрегацию, хотя обязательные требования еще не наступили. Для нас это показатель того, что в регионе эффективно реализуются требования федерального законодательства. Маркировка полезна не только для покупателей, но и для бизнеса: она обеляет рынок, блокирует продажу некачественной продукции, помогает легальным производителям увеличивать долю рынка и объемы производства. Кроме того, контролирующие органы используют данные системы для анализа рисков, что позволяет дистанционно выявлять потенциальных нарушителей и предупреждать нарушения даже в условиях моратория на проверки, - пояснила она.

Замглавы Минпромторга России напомнила, что код маркировки содержит детальную информацию о товаре и его потребительских свойствах и привела пример: в молочной продукции при его сканировании через бесплатное приложение «Честный знак» можно узнать весь путь продукта от фермы до прилавка. Таким образом, потребитель получает полную и достоверную информацию о продукте.

Отдельно на встрече стороны обсудили и маркировку БАДов. Бурятия известна своими богатыми традициями восточной медицины и натуральными оздоровительными продуктами, основанными на местных растениях и рецептах, проверенных веками. На рынке региона четыре компании предлагают свыше 90 наименований промаркированных биологически активных добавок, их общий оборот с сентября 2023 года (начала внедрения маркировки в этой отрасли) уже достиг 1,2 млн упаковок.

- Система «Честный знак» доказала эффективность в борьбе с контрафактом в разных товарных группах. В БАДах количество легальных импортеров увеличилось в 11 раз, а легальных производителей – почти в три раза, – прокомментировал на встрече заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.


Также по приглашению Алексея Цыденова Екатерина Приезжева посетила Центр восточной медицины «Аюрмедика» и Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию. В ее лабораториях ученые изучают потенциал растений для производства БАДов, уделяя внимание контролю качества лекарственного растительного сырья.

Ранее замминистра оценила эффективное внедрение системы маркировки на производственные линии ведущих предприятий региона – «Бурятмяспром», «Молоко Бурятии» и кондитерской фабрики «АМТА». По словам руководства заводов, «Честный знак» помогает их бизнесу оптимизировать процессы и повышает прозрачность работы.

Фото: пресс-служба правительства РБ

