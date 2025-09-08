Власти Бурятии предложили маркировать пищевые добавки

- Всем известно, что в Бурятии выпускаются фиточаи, пищевые добавки и другая продукция, полезная для организма. Все это изготавливается из сырья и трав, произрастающих в республике. В наши интересы входит не только подтверждение качества этих товаров перед потребителем, но и распространение на более широкие рынки, что также возможно благодаря маркировке «Честным знаком», – отметил Алексей Цыденов.











- Система «Честный знак» доказала эффективность в борьбе с контрафактом в разных товарных группах. В БАДах количество легальных импортеров увеличилось в 11 раз, а легальных производителей – почти в три раза, – прокомментировал на встрече заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.











Ранее замминистра оценила эффективное внедрение системы маркировки на производственные линии ведущих предприятий региона – «Бурятмяспром», «Молоко Бурятии» и кондитерской фабрики «АМТА». По словам руководства заводов, «Честный знак» помогает их бизнесу оптимизировать процессы и повышает прозрачность работы.





Фото: пресс-служба правительства РБ