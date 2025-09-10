Игорь Шутенков о проблемах и не только

В последние годы Улан-Удэ находился на пороге серьезных изменений. Сегодня они уже происходят. Вопросы, которые не решались десятилетиями, наконец сдвинулись с мертвой точки. Это касается и энергетики, и городской среды, и транспортной сети. Однако никакие серьезные изменения не происходят без препятствий. О том, как городские власти их преодолевают, рассказал мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.В своем большом интервью Игорь Шутенков довольно внушительный блок посвятил ЖКХ и энергетике. Ведь сегодня это, пожалуй, одна из самых острых тем для столицы. По словам мэра, власти задались вопросом: есть ли риски прохождения отопительного сезона 2025 - 2026. Особенно на фоне громких арестов руководства ТГК-14.- Первые дни после того, как произошло отстранение собственников от управления компанией, для нас было не совсем понятно, как будет функционировать ТГК, включая ведение финансовых потоков. Но мы увидели, что команда менеджеров, которая в Бурятии руководит предприятием, принимает правильные и нужные решения. План есть, материал завозится, подрядные организации на местах работают.Как отметил мэр, серьезных рисков прохождения отопительного сезона (при отсутствии каких-то крупных катаклизмов) на сегодня нет. Каждую неделю сотрудники КГХ приезжают на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с проверкой.К слову, о ТЭЦ-2: Игорь Шутенков рассказал о том, на какой стадии сейчас проект по достройке масштабного энергетического объекта. Напомним, в советское время ТЭЦ-2 не достроили, из-за чего сегодня она работает как большая котельная. Достроить объект – это десятки миллиардов рублей, из-за чего на протяжении десятилетий Бурятия получала отказ. Но несколько лет назад благодаря усилиям мэрии Улан-Удэ, правительства республики и главы Бурятии федеральный центр все же одобрил проект.- Основное технологическое оборудование заказано… Его сейчас производят на российских заводах для нашего города. Поставки ожидаются в 2027 году. Оборудование привезут сюда, и оно будет монтироваться на готовых фундаментных блоках под крышей. Сейчас под первый энергоблок уже готовится котлован, идет выемка грунта. И, конечно, планируется технологическая объездная дорога. По песку для строительства не подтащишь даже 60 «кубов» цемента.После завершения проекта, по словам мэра, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в сумме полностью обеспечат Улан-Удэ теплом и электричеством, а также энергоснабжение южных территорий Бурятии и части Забайкалья с Иркутской областью.Еще одна острая тема – городские дороги. После включения Улан-Удэнской агломерации в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице появилось много нового качественного асфальта. Но, тем не менее, работы в этом направлении еще много.- До 2019 года на ремонт дорог в Улан-Удэ выделялось порядка 270 млн в год. С 2019 по 2023 год только на капитальный ремонт инвестировалось по 700 млн рублей в год. В 2024 -2025 годах - по 400 млн. Это не считая ямочного и текущих ремонтов, планового содержания и других работ. Поэтому 139 километров, отремонтированных за пять лет дорог в Улан-Удэ, — это хорошая, серьезная цифра. Однако она явно недостаточная при растянутости города и рыхлости жилой застройки.В этом году автомобилисты, помимо прочего, столкнулись с тем, что многие улицы в центре города перекрыты. Это также связано с масштабными работами, но уже в коммунальной сфере.- Продолжаются работы в центре города. Впервые в истории идет масштабная замена сразу всех коммуникаций на большой территории. Причем одновременно, поскольку растягивать процесс нет технологической возможности. Для строительства объектов по мастер-плану городу нужны километры новых инженерных сетей и в короткий срок, но с заделом на десятилетия. Поэтому еще раз прошу жителей города отнестись с пониманием к трудностям проездов.Большая часть всех этих работ, будь то строительство дорог, прокладка коммуникаций или строительство ТЭЦ-2, – это федеральные деньги. Но на поддержание порядка в городе, на создание комфортной среды нужны и собственные средства. Игорь Шутенков рассказал о бюджетных перспективах Улан-Удэ на примере этого года.- Этот год для нас не рискованный. Запас прочности есть. Бюджет города состоит из нескольких частей. Во-первых, собственные доходы. Во-вторых, трансферты, которые мы привлекаем из вышестоящих бюджетов: республиканского и федерального. И, в-третьих, привлечение кредитных ресурсов. По каждому направлению работаем и принимаем решения. Бюджет Улан-Удэ за первое полугодие исполнен в плановых показателях.Также мэр отдельно отметил, как глава Бурятии и правительство региона помогают городу в финансовом плане.- У нас примерно 7 млрд доходов и 30 млрд расходов, включая затраты на зарплаты в детсадах, школах, обслуживание дорог, светофоров, освещение, уборку улиц и так далее. Разница между доходами и расходами в городах России, за исключением нескольких мегаполисов, это нормальная практика. Главное в этой связи — рабочие, эффективные отношения между регионом и городом, чтобы муниципалитеты не оставались без поддержки. Поэтому, когда кредитные ресурсы берет республика, а в город они передаются как бесплатная субсидия, это большая помощь, позволяющая администрации Улан-Удэ исполнять свои обязательства перед горожанами.По словам Игоря Шутенкова, собственные доходы столицы растут. В основном за счет НДФЛ.- Мы все наблюдаем загруженность промышленных предприятий с высоким уровнем оплаты труда. Плюсом повышение зарплат в других секторах экономики, включая бюджетников. Жители платят больший НДФЛ, значительная часть которого составляет бюджет города. Отчисления идут с положительной динамикой, - говорил мэр. - Также есть поступления в бюджет, например, налоги на землю и имущество физических лиц. И если земля — это ограниченный ресурс, то имущество горожан прирастает. Люди строят хорошие дома, начинают платить налоги.Тем не менее структурам мэрии поставлена задача — постоянно и ежедневно искать дополнительные источники доходов. Например, усиливать контроль за землей в городе.- Десятилетиями не все земельные ресурсы были внесены в базу данных, они и на кадастре не стояли. И никто не платил за эту землю. Условно, гаражи занимают место, а значит, должны платить какую-то маленькую копеечку. Мы провели ревизию, определили все гаражи, предложили оплачивать за это место. Данные с аэрофотосъемок накладывали на кадастровую карту. Впервые для этих целей внедрили искусственный интеллект.Один из главных показателей работы властей – это демография и численность населения в городе. Как сообщил Игорь Шутенков, в Улан-Удэ, по данным статистики, на 1 января 2025 года проживало 435 067 человек.- Но, естественно, есть граждане, которые проживают в городе и не прописаны в нем официально, поэтому мы руководствуемся цифрой в полмиллиона человек. За год у нас произошел отток в 684 человека, это очень немного. Таким образом, в Улан-Удэ стабильная ситуация с населением. Численность города практически не меняется.Тем не менее есть факторы, на которые нужно обращать внимание. Так, по словам мэра, сегодня в Улан-Удэ, как и по всей стране, происходит снижение рождаемости. Во-вторых, ежегодно происходит замещение одних жителей другими.- Это некритично, но мы видим такой тренд. Например, у нас 2 - 3 тыс. выпускников школ покидают Улан-Удэ для учебы в других регионах, при этом продолжается миграция в город жителей сельских районов республики. Таким образом, приток населения идет, но это миграция уже существующих людей. А демография — это когда новые наши жители появляются на свет. И с этим есть проблема. Поэтому в среднесрочной перспективе у нас изменится система наполняемости детских садиков и школ.Тем не менее закрытия образовательных учреждений не будет, заявил мэр. Несмотря на снижение количества учащихся и воспитанников, все учреждения сохранятся. Более того, при меньшем количестве автоматически вырастет качество образования.Отдельно мэр Улан-Удэ остановился на сфере услуг. Которая, безусловно, является важнейшим фактором развития экономики и комфорта горожан.- Сфера услуг в крупном городе выполняет несколько функций. Во-первых — создание рабочих мест. Во-вторых — самозанятость населения и возможность получать доходы нашими горожанами. В-третьих — это цивилизованность города, - рассказал Игорь Шутенков. - Развитая сфера услуг экономит время жителей. Мы давно не бортируем колеса в гаражах, все более переходим на доставку до дверей, подстригаемся не у родственников, не проводим свадьбы дома. Мы постоянно обращаемся к бизнесу в сфере услуг. Это экономит время и делает жизнь комфортнее.По словам мэра, в Улан-Удэ - 2900 предприятий торговли, 809 - общепита, 2720 предприятий бытовых услуг (ателье, ремонт обуви, парикмахерские, химчистки, шиномонтаж и так далее). В сферу услуг вовлечены десятки тысяч жителей города, сравнимые по численности и с занятыми на промпредприятиях, и в бюджетных учреждениях.- И я очень уважаю их труд, как предпринимателей, так и наемных работников. Сфера услуг — конкурентный рискованный бизнес и ежедневно трудная работа. Но именно эти люди делают город современным и комфортным с точки зрения доступности до услуги зачастую пошаговой, - отметил Игорь Шутенков. - Кроме того, Улан-Удэ привлекает и крупных российских инвесторов. Заходят федеральные торговые сети: «Пятерочка», объявлено о «Ленте», в городе конкуренция среди федеральных АЗС, банков, ретейла. Мы все видим, как развивается интернет-торговля - служба крупных маркетплейсов.Отвечая на вопрос, чего ему не хватает как обычному горожанину в сфере услуг, Игорь Шутенков отметил, что городу нужно больше эмоций.- Это кинотеатры, аттракционы в парках, ивент-события на территории города и многое другое. Причем развлечение не только как таковое, но и с пользой для здоровья или развития. Мы видим это и по обратной связи с жителями города. Не хватает детских развлекательно-обучающих бизнес-проектов, фитнес-залов, крытых бассейнов — атрибутов современного города. Я понимаю, что бизнес в сфере развлечения — это большие инвестиции с долгим сроком возврата вложений. Поэтому пока эта часть сферы услуг в Улан-Удэ отстает от развития ретейла, к примеру. Но со своей стороны мы всегда готовы для переговоров с инвесторами.Таким образом, Улан-Удэ продолжает развиваться, несмотря на вызовы, с которыми власти сталкиваются ежегодно. Поддержка республики и федеральной власти обеспечивает столице необходимый ресурс, а местные власти умело используют его во благо горожан.