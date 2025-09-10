Политика и власть 10.09.2025 в 15:56

Глава Бурятии продолжает работу на севере республики

Вчера он посетил несколько поселков и узнал об их проблемах
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов продолжает рабочую поездку по северным районам республики. Вчера, 9 сентября, он посетил поселки Янчукан, Новый Уоян, Ангоя и Кичера Северо-Байкальского района, где осмотрел социальные объекты. 

В поселке Новый Уоян Алексей Цыденов посетил общеобразовательную школу, школу искусств, детский сад, в котором есть бассейн. На всех объектах в последние годы проведен качественный капитальный ремонт. Глава Бурятии отметил и вопросы, требующие решений. 


- Вопросы все насущные. Первый - это здравоохранение, вопрос обеспечения кадрами. Вот в Кичере врача не хватает. Амбулатория есть, жилье есть, все условия созданы, но врача сейчас ищем. В Ангое и Янчукане требуется ремонт ФАПов, с чем, безусловно, поможем. Также вопросы по ремонту крыш и устройства школ. Часть школ у нас прошли капитальный ремонт. Но остались еще те, где требуется ремонт, - отметил Алексей Цыденов, подводя итоги рабочего дня. 

Также в ходе поездки обсуждался вопрос качества дороги Северобайкальск - Новый Уоян, которая находится в тяжелом состоянии. 


- В этом году 50 км отторговали, планируется большой ремонт. Будут смотреть приоритетные участки, где требуется ремонт для включения в план на следующий год. Кроме того, решается вопрос по обращению с отходами, так как в районе нет полигонов, а вывоз из района - процесс сложный, - сказал глава республики. 

Сегодня рабочая поездка главы Бурятии по Северо-Байкальскому району продолжается. В районе стартовали праздничные мероприятия, посвященные его 100-летию.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
