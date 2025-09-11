Партия «Новые люди» внесет закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями

«Нельзя отменять или менять маршруты транспорта без разговора с людьми. Для одних это вопрос удобства, для других — жизненно важный доступ к школе, больнице или рабочему месту. Обязательные общественные слушания дадут возможность находить решения, которые будут устраивать и жителей, и чиновников. Это единственный разумный путь», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.











В региональном отделении партии заявили, что проблемы с транспортом — одна из самых частых причин обращения людей. «Чиновники отменяют автобусы, меняют маршруты из каких-то своих соображений. А потом мы вместе с людьми добиваемся, чтобы все вернули назад. Так быть не должно. Сначала обсуждение - потом изменения», — заявили в региональном отделении партии.







Фото: предоставлено партией

