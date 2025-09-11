Политика и власть 11.09.2025 в 09:55

Партия «Новые люди» внесет закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями

Проблемы с транспортом — одна из самых частых причин жалоб людей
Партия «Новые люди» внесет закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями
Бурятия стала одним из регионов, где жалобы на отмену маршрутов звучат чаще всего. Депутаты партии предложили федеральный закон, который запретит менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями.

Депутаты партии «Новые люди» внесли в Госдуму закон, который делает обязательными общественные слушания при принятии решений об отмене или переносе маршрутов общественного транспорта. По словам депутатов, местные власти часто перекраивают схемы движения, делая поездки неудобными для людей. 

«Нельзя отменять или менять маршруты транспорта без разговора с людьми. Для одних это вопрос удобства, для других — жизненно важный доступ к школе, больнице или рабочему месту. Обязательные общественные слушания дадут возможность находить решения, которые будут устраивать и жителей, и чиновников. Это единственный разумный путь», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.


В региональном отделении партии заявили, что проблемы с транспортом — одна из самых частых причин обращения людей. «Чиновники отменяют автобусы, меняют маршруты из каких-то своих соображений. А потом мы вместе с людьми добиваемся, чтобы все вернули назад. Так быть не должно. Сначала обсуждение - потом изменения», — заявили в региональном отделении партии.

