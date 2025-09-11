Мэр Улан-Удэ: «Постараемся как можно дольше не привлекать кредиты»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью журналистам рассказал о том, как обстоят дела с кредитами города.– Наблюдая динамику поступления собственных доходов, мы приняли решение: по возможности как можно дольше не привлекать кредиты. Заемные средства – это не подарок, их всегда нужно возвращать, – сообщил Игорь Шутенков.Тем не менее, у города есть кредитное бремя. По словам мэра, сегодня город вынужден обслуживать муниципальные долги в 4 миллиарда рублей, накопленные городом 10-15 лет назад.– На сегодняшний день все обязательства как со стороны республики, так и федерации в отношении города Улан-Удэ выполняются на 100%. Если так и продолжится, то необходимости кредитоваться не будет и во втором полугодии, – заявил мэр.Игорь Шутенков отметил, что глава республики и правительство Бурятии действительно очень помогают городу:– Кредитные ресурсы берет республика, а в город они передаются как бесплатная субсидия – это большая помощь, позволяющая администрации Улан-Удэ исполнять свои обязательства перед горожанами.Мэр города пояснил:– У нас примерно 7 миллиардов доходов и 30 миллиардов расходов, включая затраты на зарплаты в детсадах, школах, обслуживание дорог, светофоров, освещение, уборку улиц и так далее. Разница между доходами и расходами в городах России, за исключением нескольких мегаполисов, – это нормальная практика. Главное в этой связи – рабочие, эффективные отношения между регионом и городом, чтобы муниципалитеты не оставались без поддержки.Есть и другие форматы качественных взаимоотношений между городом и республикой, сказал мэр Улан-Удэ.– Мы определяем задачи и готовим проекты, а потом передаем Алексею Самбуевичу. При одобрении он продвигает их на уровне федерации. Это тоже дополнительные возможности для города, – подчеркнул Игорь Шутенков.