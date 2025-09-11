Политика и власть 11.09.2025 в 10:12
Мэр Улан-Удэ: «Постараемся как можно дольше не привлекать кредиты»
Сегодня долг столицы Бурятии составляет 4 миллиарда рублей
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в интервью журналистам рассказал о том, как обстоят дела с кредитами города.
– Наблюдая динамику поступления собственных доходов, мы приняли решение: по возможности как можно дольше не привлекать кредиты. Заемные средства – это не подарок, их всегда нужно возвращать, – сообщил Игорь Шутенков.
Тем не менее, у города есть кредитное бремя. По словам мэра, сегодня город вынужден обслуживать муниципальные долги в 4 миллиарда рублей, накопленные городом 10-15 лет назад.
– На сегодняшний день все обязательства как со стороны республики, так и федерации в отношении города Улан-Удэ выполняются на 100%. Если так и продолжится, то необходимости кредитоваться не будет и во втором полугодии, – заявил мэр.
Игорь Шутенков отметил, что глава республики и правительство Бурятии действительно очень помогают городу:
– Кредитные ресурсы берет республика, а в город они передаются как бесплатная субсидия – это большая помощь, позволяющая администрации Улан-Удэ исполнять свои обязательства перед горожанами.
Мэр города пояснил:
– У нас примерно 7 миллиардов доходов и 30 миллиардов расходов, включая затраты на зарплаты в детсадах, школах, обслуживание дорог, светофоров, освещение, уборку улиц и так далее. Разница между доходами и расходами в городах России, за исключением нескольких мегаполисов, – это нормальная практика. Главное в этой связи – рабочие, эффективные отношения между регионом и городом, чтобы муниципалитеты не оставались без поддержки.
Есть и другие форматы качественных взаимоотношений между городом и республикой, сказал мэр Улан-Удэ.
– Мы определяем задачи и готовим проекты, а потом передаем Алексею Самбуевичу. При одобрении он продвигает их на уровне федерации. Это тоже дополнительные возможности для города, – подчеркнул Игорь Шутенков.
– Наблюдая динамику поступления собственных доходов, мы приняли решение: по возможности как можно дольше не привлекать кредиты. Заемные средства – это не подарок, их всегда нужно возвращать, – сообщил Игорь Шутенков.
Тем не менее, у города есть кредитное бремя. По словам мэра, сегодня город вынужден обслуживать муниципальные долги в 4 миллиарда рублей, накопленные городом 10-15 лет назад.
– На сегодняшний день все обязательства как со стороны республики, так и федерации в отношении города Улан-Удэ выполняются на 100%. Если так и продолжится, то необходимости кредитоваться не будет и во втором полугодии, – заявил мэр.
Игорь Шутенков отметил, что глава республики и правительство Бурятии действительно очень помогают городу:
– Кредитные ресурсы берет республика, а в город они передаются как бесплатная субсидия – это большая помощь, позволяющая администрации Улан-Удэ исполнять свои обязательства перед горожанами.
Мэр города пояснил:
– У нас примерно 7 миллиардов доходов и 30 миллиардов расходов, включая затраты на зарплаты в детсадах, школах, обслуживание дорог, светофоров, освещение, уборку улиц и так далее. Разница между доходами и расходами в городах России, за исключением нескольких мегаполисов, – это нормальная практика. Главное в этой связи – рабочие, эффективные отношения между регионом и городом, чтобы муниципалитеты не оставались без поддержки.
Есть и другие форматы качественных взаимоотношений между городом и республикой, сказал мэр Улан-Удэ.
– Мы определяем задачи и готовим проекты, а потом передаем Алексею Самбуевичу. При одобрении он продвигает их на уровне федерации. Это тоже дополнительные возможности для города, – подчеркнул Игорь Шутенков.
Тегимэрия