Политика и власть 11.09.2025 в 10:51

Глава Бурятии поздравил район с юбилеем

Северо-Байкальскому району исполнилось 100 лет
Текст: Андрей Константинов
10 сентября Северо-Байкальский район Бурятии отметил свой 100-летний юбилей. В районном центре - поселке Нижнеангарск - развернулись праздничные мероприятия. Жителей и гостей с юбилеем поздравил глава республики Алексей Цыденов. 

- 100 лет - большая дата, большой путь. Район за эти годы достиг очень много. В первую очередь, это Байкало-Амурская магистраль. Северо-Байкальский район - красивейший район нашей республики. Север Байкала - красивейшее месте. Здесь живут такие же красивые и замечательные люди. Дорогие земляки, я вас искренне поздравляю с юбилеем. Хочу, чтобы район развивался, процветал, чтобы здесь было больше детских голосов, уверенных пацанов, идущих по жизни, не глядя ни на кого и не сомневаясь ни в чем. Таких же уверенных девчонок, красивых и замечательных, - поздравил Алексей Цыденов. 


Также глава Бурятии в своем выступлении подчеркнул роль жителей Северо-Байкальского района в обеспечении работы Байкала-Амурской магистрали. Сегодня, когда Транссибирская магистраль перегружена, значение БАМ возросло. Именно жители района, обеспечивая работу БАМа, дают возможности развиваться Сибири, центральной части России, чтобы выйти на рынки Востока. 


- Конечно же, наш район имеет значительно большую историю, чем 100 лет. Но ровно 100 дет назад на картах Советского Союза появилось границы нашего глубоко любимого района. Наш район, конечно же, уникальный. Я честно скажу, 25 лет назад я приехал сюда и думал, что на пару лет. Но когда почувствовал эти ауру и атмосферу, вот этот Байкал, не смог оторваться и не знаю, смогу ли когда. Я искренне рад, что у нас с вами много достижений. За 100 лет были разные периоды, но во все времена главная ценность нашего района - это люди, - отметил глава Северо-Байкальского района Игорь Пухарев. 


На торжественном мероприятии жителям, имеющим звание Почетный гражданин района, вручили памятные медали «100 лет Северо-Байкальскому району». Затем последовала концертная программа, ярмарка мастеров района, а вечером праздник продолжится дискотекой. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
