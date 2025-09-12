В Бурятии оперировали недостоверными данными о площадях лесных пожаров

Рослесхоз завершил внеплановую проверку Республиканского агентства лесного хозяйства. В ее ходе федеральное ведомство выявило ряд нарушений в работе лесников Бурятии. В частности, РАЛХ предоставляло недостоверные данные о площадях лесных пожаров. А в ряде лесничеств не обеспечивалось соблюдение требований при формировании актов о лесных пожарах.«Подобные нарушения крайне недопустимы. Это напрямую влияет на эффективность борьбы с лесными пожарами, не позволяет корректно оценивать лесопожарную обстановку, а также вовремя наращивать силы и средства для тушения возгораний», - подчеркнул замруководителя Рослесхоза Михаил Козлов.Также допускались нарушения при выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Не в полном объеме выполнялись рубки ухода за лесами, что может повлечь ухудшение их качества.Кроме того, агентство не проводило на должном уровне контроль за лесопользователями. Например, принимались лесные декларации, поданные с нарушением требований к их оформлению. Также были случаи, когда лесопользователи несвоевременно предоставляли проекты освоения лесов.«Мы готовим предписание для направления в регион с указанием мероприятий по устранению нарушений и сроками их выполнения. Агентству лесного хозяйства Бурятии необходимо учесть допущенные ошибки и в дальнейшем не допускать аналогичные нарушения», - отметил Михаил Козлов.