Политика и власть 12.09.2025 в 09:09

В Бурятии оперировали недостоверными данными о площадях лесных пожаров

Рослесхоз нашел нарушения в работе лесников республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оперировали недостоверными данными о площадях лесных пожаров
Фото: РАЛХ
Рослесхоз завершил внеплановую проверку Республиканского агентства лесного хозяйства. В ее ходе федеральное ведомство выявило ряд нарушений в работе лесников Бурятии. В частности, РАЛХ предоставляло недостоверные данные о площадях лесных пожаров. А в ряде лесничеств не обеспечивалось соблюдение требований при формировании актов о лесных пожарах.

«Подобные нарушения крайне недопустимы. Это напрямую влияет на эффективность борьбы с лесными пожарами, не позволяет корректно оценивать лесопожарную обстановку, а также вовремя наращивать силы и средства для тушения возгораний», - подчеркнул замруководителя Рослесхоза Михаил Козлов.

Также допускались нарушения при выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по противопожарному обустройству лесов. Не в полном объеме выполнялись рубки ухода за лесами, что может повлечь ухудшение их качества.

Кроме того, агентство не проводило на должном уровне контроль за лесопользователями. Например, принимались лесные декларации, поданные с нарушением требований к их оформлению. Также были случаи, когда лесопользователи несвоевременно предоставляли проекты освоения лесов.

«Мы готовим предписание для направления в регион с указанием мероприятий по устранению нарушений и сроками их выполнения. Агентству лесного хозяйства Бурятии необходимо учесть допущенные ошибки и в дальнейшем не допускать аналогичные нарушения», - отметил Михаил Козлов.
Теги
ралх Лесной пожар

Все новости

Улан-удэнец устроил стрельбу возле дома экс-супруги
12.09.2025 в 09:58
Улан-удэнка «обнулила» кредит с помощью денег начальника
12.09.2025 в 09:52
Мишустин подкинул Бурятии почти четверть миллиарда рублей
12.09.2025 в 09:48
Глава одного из районов Бурятии получил медаль «Волонтер России»
12.09.2025 в 09:34
Бурятии может не хватить сена
12.09.2025 в 09:26
В Улан-Удэ под покровом ночи загорелся двухэтажный дом
12.09.2025 в 09:16
В Бурятии оперировали недостоверными данными о площадях лесных пожаров
12.09.2025 в 09:09
Бастрыкину доложат об обстреле 13-летней девочки из пневмата в Улан-Удэ
12.09.2025 в 09:04
Единовременное пособие при рождении ребенка
12.09.2025 в 09:00
Жительницу Улан-Удэ заставили ответить за клевету
12.09.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Мишустин подкинул Бурятии почти четверть миллиарда рублей
Деньги пойдут на строительство очистных сооружений
12.09.2025 в 09:48
Глава Бурятии поздравил район с юбилеем
Северо-Байкальскому району исполнилось 100 лет
11.09.2025 в 10:51
Мэр Улан-Удэ: «Постараемся как можно дольше не привлекать кредиты»
Сегодня долг столицы Бурятии составляет 4 миллиарда рублей
11.09.2025 в 10:12
Партия «Новые люди» внесет закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями
Проблемы с транспортом — одна из самых частых причин жалоб людей
11.09.2025 в 09:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru