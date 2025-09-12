Мишустин подкинул Бурятии почти четверть миллиарда рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился добавить Бурятии более 245 млн рублей на строительство улан-удэнских очистных сооружений.«Выделим дополнительно свыше 245 млн рублей для Бурятии. Средства пойдут на продолжение модернизации и строительства очистных сооружений, что должно улучшить состояние водных объектов в регионе. Такие вложения в инфраструктуру крайне важны как для местных жителей, так и для туристов, путешественников, число которых растёт. Молодёжь и семьи с детьми прибывают на Байкал, чтобы отдохнуть в одном из живописнейших и красивейших мест нашей страны. И нужно обеспечить самый современный, качественный уровень очистки вод в этих местах», - сообщил на заседании правительства премьер-министр.При этом Михаил Мишустин подчеркнул, что работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства должны быть завершены в соответствии с намеченными сроками.«Прошу профильные ведомства тщательно контролировать ход строительства этих сооружений», - поручил председатель правительства.