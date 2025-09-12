Политика и власть 12.09.2025 в 09:48

Мишустин подкинул Бурятии почти четверть миллиарда рублей

Деньги пойдут на строительство очистных сооружений
Текст: Андрей Константинов
Мишустин подкинул Бурятии почти четверть миллиарда рублей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился добавить Бурятии более 245 млн рублей на строительство улан-удэнских очистных сооружений.

«Выделим дополнительно свыше 245 млн рублей для Бурятии. Средства пойдут на продолжение модернизации и строительства очистных сооружений, что должно улучшить состояние водных объектов в регионе. Такие вложения в инфраструктуру крайне важны как для местных жителей, так и для туристов, путешественников, число которых растёт. Молодёжь и семьи с детьми прибывают на Байкал, чтобы отдохнуть в одном из живописнейших и красивейших мест нашей страны. И нужно обеспечить самый современный, качественный уровень очистки вод в этих местах», - сообщил на заседании правительства премьер-министр.

При этом Михаил Мишустин подчеркнул, что работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства должны быть завершены в соответствии с намеченными сроками. 

«Прошу профильные ведомства тщательно контролировать ход строительства этих сооружений», - поручил председатель правительства.
Мишустин очистные сооружения

