Политика и власть 12.09.2025 в 15:22

Глава Бурятии выдвинул Евгения Коркина на пост зампреда

Его кандидатура внесена на рассмотрение Народного Хурала
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии решил назначить министра строительства и ЖКХ Бурятии Евгения Коркина на пост зампреда правительства. Его кандидатура внесена в Народный Хурал, предстоящее назначение должны одобрить депутаты на ближайшей сессии 30 сентября.

Напомним, Евгений Коркин с 2011 года занимал пост первого заместителя министра строительства и ЖКК Бурятии. В этом году, после 14 лет сидения в замах, он начал стремительный карьерный рост. Сначала, в мае, глава Бурятии назначил его министром строительства, а теперь выдвинул и в зампреды.

Впрочем, министерство строительства Евгений Коркин фактически возглавлял еще с весны 2023 года, работая в статусе «и.о.». Возможно, от этой приставки он мог избавиться и раньше, если бы не уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное МВД Бурятии. Суть претензий к чиновнику заключалась в том, что он нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий предприятиям ЖКХ, а также контроль в течение отчетного года. Речь о каком-либо ущербе бюджету при этом не шла.

По итогам рассмотрения дела в суде Евгению Коркину была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта мера наказания не лишила его возможности занимать высокие должности.

Пост инфраструктурного зампреда стал вакантным в начале лета, когда о своем уже втором по счету уходе из правительства объявил Евгений Луковников. Как и в первый раз, причиной этого чиновник назвал состояние своего здоровья.
