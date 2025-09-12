Политика и власть 12.09.2025 в 15:22
Глава Бурятии выдвинул Евгения Коркина на пост зампреда
Его кандидатура внесена на рассмотрение Народного Хурала
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии решил назначить министра строительства и ЖКХ Бурятии Евгения Коркина на пост зампреда правительства. Его кандидатура внесена в Народный Хурал, предстоящее назначение должны одобрить депутаты на ближайшей сессии 30 сентября.
Напомним, Евгений Коркин с 2011 года занимал пост первого заместителя министра строительства и ЖКК Бурятии. В этом году, после 14 лет сидения в замах, он начал стремительный карьерный рост. Сначала, в мае, глава Бурятии назначил его министром строительства, а теперь выдвинул и в зампреды.
Впрочем, министерство строительства Евгений Коркин фактически возглавлял еще с весны 2023 года, работая в статусе «и.о.». Возможно, от этой приставки он мог избавиться и раньше, если бы не уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное МВД Бурятии. Суть претензий к чиновнику заключалась в том, что он нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий предприятиям ЖКХ, а также контроль в течение отчетного года. Речь о каком-либо ущербе бюджету при этом не шла.
По итогам рассмотрения дела в суде Евгению Коркину была назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Эта мера наказания не лишила его возможности занимать высокие должности.
Пост инфраструктурного зампреда стал вакантным в начале лета, когда о своем уже втором по счету уходе из правительства объявил Евгений Луковников. Как и в первый раз, причиной этого чиновник назвал состояние своего здоровья.
зампреды назначение