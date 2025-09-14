От молодых семей до пенсионеров

14 сентября в Бурятии проходят несколько выборных кампаний. Большинство из них имеют муниципальный уровень. Но есть и выборы республиканского уровня: на избирательном округе №15 (г. Улан-Удэ) проходят довыборы одного депутата Хурала.

Округ находится в Октябрьском районе города, состоит из десяти избирательных участков и весьма обширен. «Номер один» посетит некоторые из участков. Выборы стартовали согласно закону, нарушений не было.

Один из участков округа находится в здании ВСГИК на улице Терешковой.

Председатель участковой избирательной комиссии №755 Павел Шагланов отметил, что выборы проходят нормально. После нескольких часов голосования свой голос отдали более 60 человек.

«У нас более тысячи избирателей. Наш участок располагается в границах улиц Бабушкина, бульвара Карла Маркса, переулка Подкаменный, улицы Терешковой», - пояснил председатель.

На мандат депутата Хурала претендуют четверо кандидатов. На участке присутствовали аккредитованные наблюдатели от кандидатов, нареканий не поступало. За порядком следит наряд полиции. Участок в ВСГИК - это традиционное место для проведения выборов.

«Обычно идут три-четыре волны избирателей. Первая - до 10 часов, затем затишье. После обеда идут новые волны. Среди тех, кто уже проголосовал, основную часть составили избиратели в возрасте, семейные. Молодое поколение приходит обычно после обеда», - отметил Павел Шагланов.

Председатель убежден, что каждый человек, обладающий правом голоса, должен использовать его, проголосовав за того или иного кандидата, приняв таким образом участие в политической жизни Улан-Удэ и Бурятии.

Местный житель Виктор Столбовский был среди тех, кто в первой половине дня пришел на избирательный участок. «Я никогда не пропускаю выборы, это уже традиция. В жизни только один раз пропустил - был в командировке. Участвовать в выборах считаю важным, как и то, что голосование должно быть осознанным, продуманным. Мы избираем людей, которые будут определять нашу жизнь, принимая те или иные решения. Как можно не голосовать? Я и моя семья всегда голосуем. Это и гражданская, и человеческая обязанность. Всегда радуюсь, когда люди голосуют, показывая свое неравнодушие», - поделился он.

Еще один избирательный участок работает в здании средней школы №35, он организован в спортзале.

Анна Баласс, председатель избирательной комиссии №756, отметила, что на 12 часов явка избирателей составила 102 человека.

«В списке избирателей у нас 2065 человек. Выборы идут как обычно», - сообщила она.

На этом участке похожие тенденции: в первые часы выборов голосуют в основном пожилые люди, а потом начинают приходить молодые люди, а также семьи, которые приходят даже с маленькими детьми. Присутствуют наблюдатели от каждого кандидата и от Общественной палаты.

«Есть заявки на голосование вне участка. На данный момент проголосовало четверо избирателей. Заявок 15, но мы принимаем их до 14 часов, после чего будет еще один выезд. Ездим также с наблюдателями», - пояснила Анна Баласс.

Среди мест, которые охватывает этот участок, - улицы Бабушкина, Бичурская, Больничная, Зеленая, Красной звезды, Красноярская, Наушкинская, Студенческая, Суворова и другие.

Это как частный сектор, так и многоквартирные дома. Но, по словам нашей собеседницы, активность избирателей не зависит от того, где они проживают.

Пенсионерка Алла Леонидовна Иванова пришла на участок в первые часы голосования. На этом избирательном округе она проживает с советских времен.

«Я всегда участвую в выборах. Это для меня закон и мой гражданский долг. Мои близкие тоже активны в этом», - сказала улан-удэнка.

Пока шла предвыборная агитация, она вместе с другими пенсионерами обсуждала кандидатов. «У нас группа пенсионеров, и мы собирались, разговаривали между собой, делали выводы», - пояснила она.

Большую часть жизни пенсионерка отдала работе на фабрике первичной обработки шерсти (то есть на тонкосуконном комбинате). «Это был для меня второй дом. Как мне там нравилось работать! Какая была дружба, ответственность, какие ткани выпускались. Так жалко, что комбинат закрылся», - также поделилась она своими воспоминаниями.