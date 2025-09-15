Политика и власть 15.09.2025 в 14:59
Арадай Хуралда шэнэ hунгамал
Улаан-Үдэ хотын hунгамалнуудай 15-дахи тойрогоор сэрэгэй тусхай операцида хабаадагша Павел Валерьевич Федоров hунгагдаhан тухай урид мэдээсэгдэнэ.
Тэрэнэй түлөө 2256 хүн дуугаа үгэhэн байна. 2-дохи hуурида КПРФ-эй түлөөлэгшэ Леонтий Красовский гараа. Удаань «Новые люди» партиин Ширап Халудоров.
Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал ябаhан Денис Гармаев үйлэдбэриин ба худалдаа-наймаанай сайдаар томилогдоhоной удаа, Арадай Хуралда 15-дахи тойрогоор hунгалта эмхидхэгдэhэн тухай hануулая.