Политика и власть 15.09.2025 в 14:59

Арадай Хуралда шэнэ hунгамал

Фото: соцсети

Улаан-Үдэ хотын hунгамалнуудай 15-дахи тойрогоор сэрэгэй тусхай операцида хабаадагша Павел Валерьевич Федоров hунгагдаhан тухай урид мэдээсэгдэнэ.

Тэрэнэй түлөө 2256 хүн дуугаа үгэhэн байна. 2-дохи hуурида КПРФ-эй түлөөлэгшэ Леонтий Красовский гараа. Удаань «Новые люди» партиин Ширап Халудоров.

Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамал ябаhан Денис Гармаев үйлэдбэриин ба худалдаа-наймаанай сайдаар томилогдоhоной удаа, Арадай Хуралда 15-дахи тойрогоор hунгалта эмхидхэгдэhэн тухай hануулая.

