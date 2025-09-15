В Бурятии прошел единый день голосования

14 сентября в единый день голосования прошли выборы разного уровня в шести районах республики - глав сельских поселений и депутатов разных уровней. Особое внимание было к дополнительным выборы депутата Народного Хурала.

Как прошли выборы

Один из участков округа находился в здании ВСГИК на ул. Терешковой. Председатель участковой избирательной комиссии №755 Павел Шагланов отметил, что выборы проходят нормально.

- У нас более тысячи избирателей. Наш участок располагается в границах ул. Бабушкина, бульвара Карла Маркса, переулка Подкаменный, ул. Терешковой, - пояснил председатель.

На мандат депутата Хурала претендуют четверо кандидатов. На участке присутствовали аккредитованные наблюдатели от кандидатов и нареканий не поступало. За порядком следит наряд полиции. Участок в ВСГИК — это традиционное место для проведения выборов.

Председатель убежден, что каждый человек, обладающий правом голоса, должен использовать свое право проголосовать за того или иного кандидата, приняв таким образом участие в политической жизни города и республики.

Местный житель Виктор Столбовский был среди тех, кто в первой половине дня пришел на избирательный участок.

- Я никогда не пропускаю выборы, это уже традиция. В жизни только один раз пропустил - был в командировке. Участвовать в выборах считаю важным. Как и то, что голосование должно быть осознанным, продуманным. Мы избираем людей, которые будут определять нашу жизнь, принимая те или иные решения. Как можно не голосовать? Я и моя семья всегда голосуем. Это и гражданская, и человеческая обязанность. Всегда радуюсь, когда люди голосуют, показывая свое неравнодушие, - поделился он.

Еще один избирательный участок работает в здании средней школы №35, он организован в спортзале. Среди мест, которые охватывает этот участок, - ул. Бабушкина, Бичурская, Больничная, Зеленая, Красной звезды, Красноярская, Наушкинская, Студенческая, Суворова и др.

Анна Баласс, председатель избирательной комиссии №756, отметила:

- В списке избирателей у нас 2065 человек. Выборы идут как обычно. Есть заявки на голосование вне участка. На данный момент проголосовало четверо избирателей. Заявок 15, но мы принимаем их до 14 часов, после чего будет еще один выезд. Ездим также с наблюдателями, - сообщила она.

В первые часы выборов голосуют, в основном, пожилые люди, а потом начинает приходить молодые люди, а также семьи, которые приходят даже с маленькими детьми. Также присутствуют наблюдатели от каждого кандидата и от Общественной палаты.

Пенсионерка Алла Леонидовна Иванова пришла на участок в первые часы голосования. На этом избирательной округе она проживает с советских времен. С ее слов она всегда участвую в выборах. Для нее это закон и ее гражданский долг.

Легитимность обеспечена

Татьяна Думнова, председатель Общественной палаты Республики Бурятия и руководитель регионального штаба общественного наблюдения сообщила, что во время выборов принимало участие 55 общественных наблюдателей, из них по 2 человека на 10 округов в Улан-Удэ, остальные в районах республики.

- Все условия для общественных наблюдателей были обеспечены. Наши наблюдатели должны были видеть кабинки, подход к участково-избирательной комиссии. Во-первых, была возможность вести фото/видео съемку. Во-вторых, были организованы выезды на дом для избирателей не имеющих возможность выехать на избирательный пункт. Этот процесс был соблюден, и наблюдатели независимо от партий по необходимости выезжали. В-третьих, все было соблюдено и легитимность была обеспечена. Мы как общественные наблюдатели обязаны были создать все условия для наших избирателей, мы не влияли на ход голосований, а обеспечивали условия для волеизъявления наших граждан. Мы даже проконтролировали транспортную доступность на 15 избирательных округах, - прокомментировала руководитель регионального штаба общественного наблюдения Татьяна Думнова.

Также руководитель штаба отметила, что был случай создания фейковых аккаунтов с призывом голосования того или иного кандидата. Общественная палата взяла под контроль данный случай.

Итоги выборов

По республике Бурятия прошли 17 избирательных кампаний, одна из них регионального уровня – дополнительные выборы депутата Народного Хурала по одномандатному округу №15 в Улан-Удэ.

Средняя явка по всем составила 22,31 % из 57881 избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Тарбагатайском районе – 55,86 %.

На довыборах в Народный Хурал по одномандатному округу № 15 боролись 4 кандидата - представители разных политических партий. Победу одержал Павел Федоров от “Единой России” с результатом – 60,56% голосов.

Тимур Бадмацыренов заведующий кафедрой социологии и политологии БГУ, член общественной палаты РБ, комментируя довыборы в Народный Хурал отметил:

-- Кампания прошла относительно спокойно. Кандидаты продемонстрировали свои взвешенные позиции. Кандидата-победителя от “Единой России” во многом оценивали по биографии. Павел Федоров - участник СВО, показал делом свою гражданскую зрелость. Избиратели решили, что в Народном Хурале он будет также успешно работать. Кроме того, жители округа, выбрали его через призму планов партии. И обещаний, которые она выполняет.

Выборы глав сельских поселений прошли на 7 участках. По 6 муниципальным образованиям победили представители партии “Единая Россия” и 1 самовыдвиженец в п. Онохой с результатом в 40,32% голосов.

По выборам депутатов по муниципальным образованиям: представители партии Единая Россия заняли 33 мандата, от КПРФ – 4 мандата, ЛДПР – 2 мандата, “Новые люди” – 1 мандат, самовыдвиженцы – 5 мандатов.

Особенности выборов

Эта выборная кампания полностью прошла на новой цифровой платформе, которая работает на отечественном программном обеспечении. Как сообщил председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин, она доказала свою эффективность и работоспособность.

- В целом выборы прошли в штатном режиме, без эксцессов. Из особенностей, я бы отметил, что мы продолжаем использовать сервис ЕПГУ в работе избирательной комиссии. Он используется в более широких направлениях, как в работе избирательной комиссии, так и в обучении членов комиссии через личные кабинеты на этой платформе. И для избирателей сервис также расширяется. Есть функция мобильный избиратель – подача заявлений для прикрепления к удобному избирательному участку. Но это работает только на государственных и региональных выборах органов власти. На выборы в Народный Хурал было подано 69 заявлений о прикреплении к определенному участку. Сервис работает на голосование на дому, - отметил Александр Акчурин.

В целом за прозрачностью проведения выборов следили 153 наблюдателя, из них 63 были назначены кандидатами, 42 назначены избирательными объединениями, 48 от общественной палаты. Таже присутствовали 9 аккредитованных представителей СМИ.