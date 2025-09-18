В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет

В окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 вручили удостоверение избранному депутату Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва Павлу Федорову.

Он получил документ сегодня, 18 сентября, на заседании окружной избирательной комиссии.

В пресс-службе республиканского парламента добавили, что новоиспеченный депутат изъявил желание войти в состав комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Об этом доложила на заседании бюджетного комитета вице-спикер Татьяна Мантатова. Решение Федорова утвердят на сессии.

Напомним, Павел Федоров победил на довыборах с результатом в 60,56% голосов.