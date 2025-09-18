Политика и власть 18.09.2025 в 15:04
В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет
Также Павлу Федорову вручили удостоверение
Текст: Карина Перова
В окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 вручили удостоверение избранному депутату Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва Павлу Федорову.
Он получил документ сегодня, 18 сентября, на заседании окружной избирательной комиссии.
В пресс-службе республиканского парламента добавили, что новоиспеченный депутат изъявил желание войти в состав комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Об этом доложила на заседании бюджетного комитета вице-спикер Татьяна Мантатова. Решение Федорова утвердят на сессии.
Напомним, Павел Федоров победил на довыборах с результатом в 60,56% голосов.