Политика и власть 18.09.2025 в 15:04

В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет

Также Павлу Федорову вручили удостоверение
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет
Фото: Избирком Бурятии

В окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 15 вручили удостоверение избранному депутату Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва Павлу Федорову.

Он получил документ сегодня, 18 сентября, на заседании окружной избирательной комиссии.

В пресс-службе республиканского парламента добавили, что новоиспеченный депутат изъявил желание войти в состав комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы. Об этом доложила на заседании бюджетного комитета вице-спикер Татьяна Мантатова. Решение Федорова утвердят на сессии.

Напомним, Павел Федоров победил на довыборах с результатом в 60,56% голосов.

Теги
Павел Федоров Народный Хурал

Все новости

Сотрудники УФСИН Бурятии погрузились в «нетрезвую реальность»
18.09.2025 в 16:10
В Бурятии пожилой мужчина стащил оставленный на кассе телефон
18.09.2025 в 15:55
На севере Бурятии открыли Парк истории БАМ
18.09.2025 в 15:35
В Бурятии новоиспеченный депутат Народного Хурала выбрал себе комитет
18.09.2025 в 15:04
«Было крайне сложно»: житель Бурятии покорил Эльбрус
18.09.2025 в 14:10
В Улан-Удэ составили более 90 протоколов за уличную торговлю
18.09.2025 в 13:56
Жителей Бурятии ловят на нецелевом использовании древесины
18.09.2025 в 13:39
В Улан-Удэ на «зебре» без светофора сбили 12-летнюю школьницу
18.09.2025 в 13:08
В Бурятии проверят гены КРС
18.09.2025 в 12:49
«Халатность» и «тапочковость»
18.09.2025 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
Марина Кочерина заняла кресло замминистра транспорта Бурятии
Она работает в министерстве с 2007 года
17.09.2025 в 18:12
Экс-глава минсельхоза Бурятии спустил деньги на свой день рождения и фуршеты
Галсан Дареев предстанет перед судом, он провел в СИЗО почти 10 месяцев
17.09.2025 в 16:40
В Бурятии прошел единый день голосования
Кандидаты от «Единой России» одержали победу в большинстве
15.09.2025 в 16:11
Арадай Хуралда шэнэ hунгамал
15.09.2025 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru