Евгений Коркин: долгий путь наверх

Глава Бурятии Алексей Цыденов сделал ставку на проверенный временем кадр: действующий министр строительства и ЖКХ Евгений Коркин выдвинут на пост заместителя председателя правительства республики. Его кандидатура уже внесена на рассмотрение Народного Хурала, и депутаты должны утвердить ее на ближайшей сессии 30 сентября. Для Коркина это стремительный взлет: всего за полгода он прошел путь от первого замминистра до вице-премьера, хотя до этого 14 лет ожидал повышения в одной должности. Однако в свете последних событий в республике это назначение выглядит не только как карьерный триумф, но и как серьезный риск.Евгений Коркин занимал пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ Бурятии с 2011 года, что само по себе является уникальным случаем в современной региональной политике. Только в мае 2025 года, после 14 лет работы в этой должности он наконец возглавил министерство. Фактически исполнял обязанности министра с весны 2023 года после отставки Николая Рузавина, но официальное назначение состоялось лишь два года спустя.Причиной такой задержки стало уголовное дело, возбужденное МВД Бурятии в 2024 году: Коркина обвиняли в превышении должностных полномочий при распределении субсидий предприятиям ЖКХ. Расследование установило, что чиновник нарушил сроки и процедуру предоставления субсидий, а также контроль в течение отчетного года. Однако важно отметить, что речь не шла о причинении реального ущерба бюджету или личном обогащении. Суд, признав Коркина виновным, ограничился назначением судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей, что не помешало чиновнику сохранить пост и продолжить карьерный рост.Строительная отрасль в Бурятии традиционно связана с высокими рисками для чиновников. Предшественник Коркина на посту министра Николай Рузавин возглавлял министерство более семи лет и ушел в отставку в 2023 году относительно без скандалов, оставшись в команде Цыденова в качестве эксперта. Сам глава Бурятии уход Николая Рузавина прокомментировал в интервью региональным телеканалам.- У нас на строительный блок огромная нагрузка. Все видят, какой в последние годы объем строительства, а люди работают одни и те же. То есть нагрузка растет, объемы реализации растут, и здесь есть просто физический износ и усталость. Претензий к работе Николая Юрьевича нет. Он далеко не ушел, остается в команде. Будет возглавлять экспертизу, в том числе экспертизу сметной стоимости, технических решений по проектно-сметной документации. Мы движемся вперед всей командой, - отметил Алексей Цыденов.А вот судьба предыдущего министра Федора Трифонова сложилась драматичнее. Его признали виновным в халатности при приобретении жилья для детей-сирот в Кяхте: в 2013 году под его руководством закуплено 26 домов, непригодных для проживания. Сумма ущерба оценивалась в 20 млн рублей, и хотя Трифонов избежал тюремного срока по истечении срока давности, Верховный суд Бурятии взыскал с него полную компенсацию ущерба.«Приговором установлено, что Трифонов Ф. М. совершил халатность... В результате преступных действий Трифонова Ф. М., выразившихся в приобретении по государственным контрактам непригодных для проживания жилых помещений, бюджету Республики Бурятия причинен ущерб на общую сумму 19 917 566,40 рубля. Размер причиненного вреда входил в предмет доказывания по уголовному делу и являлся квалифицирующим признаком инкриминируемых ответчику преступлений. Каких-либо доказательств, позволяющих установить иной размер ущерба, ответчиком не представлено, как и доказательств его возмещения», - говорилось в решении суда.Этот год также не обошелся без громких скандалов в отрасли. Реконструкция театра «Ульгэр» и строительство ДК в Кяхте привели к возбуждению уголовных дел против подрядчиков и чиновников. Компания «Бурятпроектреставрация» оказалась в центре скандала: ее директор обвиняется в мошенничестве на 195 млн рублей, связанном с нецелевым использованием бюджетных средств. Дополнительные уголовные дела возбуждены за невыплату зарплат работникам и превышение полномочий чиновниками. Министерство строительства и ЖКХ остается одним из самых «горячих» ведомств, где любая ошибка может стать фатальной для карьеры.Однако новый пост Коркина - заместитель председателя правительства - тоже не гарантирует стабильности. Яркий пример - судьба экс-зампреда Галсана Дареева, который уже почти год находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Несмотря на проблемы со здоровьем, суды регулярно продлевают ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Другой бывший вице-премьер Алексей Мишенин получил в 2022 году четыре года условно за хищения на Новосибирском авиаремонтном заводе, где он работал до прихода в правительство Бурятии. Хотя он избежал тюрьмы благодаря досудебному соглашению и полному возмещению ущерба, его карьера оказалась разрушена.Недавняя череда увольнений также говорит о многом. Евгений Луковников, на место которого приходит Коркин, дважды уходил с поста вице-премьера, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Министр экономики Екатерина Кочетова, покинувшая правительство в мае 2025 года, запомнилась не только скандальными заявлениями вроде «у нас от голода никто не умер», но и миллионными тратами на павильоны для экономических форумов, и на издание книги по истории экономики Бурятии стоимостью 5,5 млн рублей.Коркин получает в управление одну из самых сложных и финансово емких сфер: инфраструктуру, строительство и ЖКХ. Ему предстоит навести порядок в отрасли, которая сейчас ассоциируется с долгостроями, скандалами и уголовными делами.Особое внимание потребуют проблемные объекты: реконструкция театра «Ульгэр», где готовность составляет 80%, но требуется дополнительное финансирование в размере 232 млн рублей; строительство ДК в Кяхте и другие «горячие точки» инфраструктурной политики.Его опыт работы в министерстве может стать преимуществом: он знает систему изнутри, понимает ее слабые места и имеет наработанные связи в отрасли. Однако этот же опыт делает его уязвимым: все текущие проблемы строительной отрасли формировались в том числе и в период его работы первым замминистра.Карьерный взлет Евгения Коркина выглядит как награда за долгую верную службу, но в условиях современной Бурятии высокая должность часто становится не привилегией, а испытанием. Его успех будет зависеть от того, сможет ли он не только эффективно управлять вверенной отраслью, но и лавировать в сложных политических водах, сохраняя баланс между различными группами влияния.